Barrio residencial Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora

Tbilisi Boulevard es un proyecto único que no tiene análogos en la capital de Georgia. En las orillas del Mar Tbilisi se está creando el primer complejo de pleno derecho dentro de la ciudad, donde el concepto de descanso por el agua se convierte en confort diario y un nuevo nivel de calidad de vida.

El proyecto se convertirá en un espacio moderno que combina vivienda, comercio, deportes, recreación y naturaleza, garantizando al mismo tiempo la eficiencia energética y el desarrollo sostenible del distrito.

📍 Ubicación y beneficios

El Mar Tbilisi fue establecido en 1953 como la principal fuente de agua para la ciudad.

Se encuentra a una altitud de unos 600 metros sobre el nivel del mar, gracias a la cual se forma un microclima único aquí.

El área se caracteriza por baja congestión y limpieza ambiental en comparación con el centro de Tbilisi.

Rodeado de una zona de parque forestal, vistas naturales y un paseo marítimo para caminar.

🏡 Zona residencial

La superficie total del proyecto es de 30 hectáreas.

6 bloques de vivienda, 13 edificios.

Cada edificio está equipado con un aparcamiento subterráneo independiente.

Los paneles solares se instalan en el techo de cada edificio, lo que hace que el complejo independiente de la energía y reduce los costos de utilidad.

Los apartamentos se ofrecen temprano a un precio de $48,000.

🛍 Infraestructura comercial y social

Todo lo necesario para la vida familiar se recoge a poca distancia:

Mall and hypermarket

5* Gino Seaside Hotel Tbilisi

Hotel Promenade

Centro de negocios moderno con oficinas y espacios de coworking

Banco, farmacia, supermercados

European Standard School and kindergarten

Centro médico

Restaurantes y cafeterías

Zonas infantiles y de desarrollo

⚽ Deporte y recreación

Tbilisi Boulevard ofrece a los residentes una amplia gama de instalaciones deportivas y culturales:

Campo de fútbol

cancha de baloncesto

Campo Rugby

Tribunales de tenis y padel

Bicicletas y gimnasio

Anfiteatro para eventos culturales

🌊 Descansa junto al mar

El proyecto convierte el Mar Tbilisi en un espacio para la recreación cotidiana.

Aquapark

Piscinas

Paseo en Boulevard por la costa

Scooters de agua y bicicletas

Oportunidades de navegación yate y placer

🌱 Medio ambiente e innovación

Aplicación a gran escala de paneles solares en todos los edificios.

Ambiente limpio y ambiente tranquilo debido a la lejanía del centro.

Integración con el paisaje natural y zona de parque forestal.

✨ ¿Por qué Tbilisi Boulevard?

El primer proyecto turístico en Tbilisi es una combinación de vivienda, recreación e infraestructura.

Ideal para familias que valoran la seguridad, la ecología y la comodidad.

Una ubicación única en el Mar Tbilisi con aire limpio y vistas al agua.

Un conjunto completo de infraestructura “ciudad dentro de una ciudad”.

La oportunidad de comprar un apartamento al principio desde $ 1,430 por m2 con la perspectiva de aumento del costo a medida que se desarrolla el proyecto.

👉 Este proyecto es una gran oportunidad para inversores y familias que quieren combinar la comodidad de vivir, relajarse junto al agua y comprar en una etapa temprana.