  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Tiflis
  4. Barrio residencial Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora

Barrio residencial Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora

Tiflis, Georgia
de
$43,000
de
$1,430/m²
BTC
0.5114764
ETH
26.8086670
USDT
42 513.4337507
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
18
Dejar una solicitud
ID: 27535
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Tbilisi Boulevard es un proyecto único que no tiene análogos en la capital de Georgia. En las orillas del Mar Tbilisi se está creando el primer complejo de pleno derecho dentro de la ciudad, donde el concepto de descanso por el agua se convierte en confort diario y un nuevo nivel de calidad de vida.

El proyecto se convertirá en un espacio moderno que combina vivienda, comercio, deportes, recreación y naturaleza, garantizando al mismo tiempo la eficiencia energética y el desarrollo sostenible del distrito.

📍 Ubicación y beneficios

  • El Mar Tbilisi fue establecido en 1953 como la principal fuente de agua para la ciudad.

  • Se encuentra a una altitud de unos 600 metros sobre el nivel del mar, gracias a la cual se forma un microclima único aquí.

  • El área se caracteriza por baja congestión y limpieza ambiental en comparación con el centro de Tbilisi.

  • Rodeado de una zona de parque forestal, vistas naturales y un paseo marítimo para caminar.

🏡 Zona residencial

  • La superficie total del proyecto es de 30 hectáreas.

  • 6 bloques de vivienda, 13 edificios.

  • Cada edificio está equipado con un aparcamiento subterráneo independiente.

  • Los paneles solares se instalan en el techo de cada edificio, lo que hace que el complejo independiente de la energía y reduce los costos de utilidad.

  • Los apartamentos se ofrecen temprano a un precio de $48,000.

🛍 Infraestructura comercial y social

Todo lo necesario para la vida familiar se recoge a poca distancia:

  • Mall and hypermarket

  • 5* Gino Seaside Hotel Tbilisi

  • Hotel Promenade

  • Centro de negocios moderno con oficinas y espacios de coworking

  • Banco, farmacia, supermercados

  • European Standard School and kindergarten

  • Centro médico

  • Restaurantes y cafeterías

  • Zonas infantiles y de desarrollo

⚽ Deporte y recreación

Tbilisi Boulevard ofrece a los residentes una amplia gama de instalaciones deportivas y culturales:

  • Campo de fútbol

  • cancha de baloncesto

  • Campo Rugby

  • Tribunales de tenis y padel

  • Bicicletas y gimnasio

  • Anfiteatro para eventos culturales

🌊 Descansa junto al mar

El proyecto convierte el Mar Tbilisi en un espacio para la recreación cotidiana.

  • Aquapark

  • Piscinas

  • Paseo en Boulevard por la costa

  • Scooters de agua y bicicletas

  • Oportunidades de navegación yate y placer

🌱 Medio ambiente e innovación

  • Aplicación a gran escala de paneles solares en todos los edificios.

  • Ambiente limpio y ambiente tranquilo debido a la lejanía del centro.

  • Integración con el paisaje natural y zona de parque forestal.

✨ ¿Por qué Tbilisi Boulevard?

  • El primer proyecto turístico en Tbilisi es una combinación de vivienda, recreación e infraestructura.

  • Ideal para familias que valoran la seguridad, la ecología y la comodidad.

  • Una ubicación única en el Mar Tbilisi con aire limpio y vistas al agua.

  • Un conjunto completo de infraestructura “ciudad dentro de una ciudad”.

  • La oportunidad de comprar un apartamento al principio desde $ 1,430 por m2 con la perspectiva de aumento del costo a medida que se desarrolla el proyecto.

👉 Este proyecto es una gran oportunidad para inversores y familias que quieren combinar la comodidad de vivir, relajarse junto al agua y comprar en una etapa temprana.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 30.0 – 57.0
Precio por m², USD 1,404 – 1,433
Precio del apartamento, USD 43,000 – 80,000

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos City Home Kipshidze
Tiflis, Georgia
de
$305,000
Apart - hotel Orbi City
Batumi, Georgia
de
$2,300
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Edificio de apartamentos Domus Paliashvili
Tiflis, Georgia
de
$660,000
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$78,000
Está viendo
Barrio residencial Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Tiflis, Georgia
de
$43,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Archi Akhmeteli in Gldani
Edificio de apartamentos Archi Akhmeteli in Gldani
Edificio de apartamentos Archi Akhmeteli in Gldani
Edificio de apartamentos Archi Akhmeteli in Gldani
Edificio de apartamentos Archi Akhmeteli in Gldani
Tiflis, Georgia
de
$1,100
Año de construcción 2025
Número de plantas 25
El complejo Archi Akhmeteli está situado en una zona céntrica de Gldani, a 5 minutos a pie de la estación de metro "Akhmeteli". El proyecto cuenta con un espacio comercial y un patio verde de 5000 metros cuadrados, donde se ubicarán los deportes y el parque infantil. El complejo Archi Akhmet…
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Archi Lilac
Edificio de apartamentos Archi Lilac
Edificio de apartamentos Archi Lilac
Edificio de apartamentos Archi Lilac
Edificio de apartamentos Archi Lilac
Edificio de apartamentos Archi Lilac
Tiflis, Georgia
de
$1,011
Año de construcción 2025
Número de plantas 16
El complejo residencial Archi Lilacs está situado en el mejor lugar de Mukhian, en la calle R. Gabashvili, donde la infraestructura está completamente desarrollada. El patio verde de 15.000 metros cuadrados hace que Archi Lilacs sea especialmente único, que combina un jardín de lilas, una fu…
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Mostrar todo Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Batumi, Georgia
de
$42,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
Área 41–105 m²
10 objetos inmobiliarios 10
PYRAMIDmultifamiliaInicio del nuevo bulevarA 2 km del aeropuerto250m al mar100m del complejo RainbowDirección de construcción del complejo: Batumi, AdliaEntrega del complejo en marco blanco - Agosto 2025Entrega del complejo con reparaciones - Diciembre 2025Pagos sin intereses hasta finales d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.8 – 79.6
42,871 – 75,639
Apartamentos 2 habitaciones
88.4 – 105.3
88,380 – 100,016
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones