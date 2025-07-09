  1. Realting.com
Complejo residencial Well House

Tiflis, Georgia
$1,500
$1,800/m²
7
ID: 32907
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/11/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

    Clase Premium
    Monolítico
    2027
    Con acabado
    22

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud

