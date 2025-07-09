  1. Realting.com
Complejo residencial

Tiflis, Georgia
de
$63,700
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
24
ID: 5709
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/8/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Tbilisi Town es un complejo residencial multifuncional premium que proporciona una vida lujosa y reúne lo mejor. El complejo está a 20 minutos en coche del centro de Tbilisi, a una altitud de 1200 metros sobre el nivel del mar. El proyecto ofrece instalaciones hoteleras y comerciales, incluyendo un hotel de marca internacional. Una de las principales ventajas de la ciudad de Tbilisi es su proximidad a la naturaleza y el aislamiento completo del bullicio de la ciudad. El complejo tiene todas las condiciones para una vida cómoda, incluyendo deportes y parques infantiles y tiendas minoristas.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 46.0 – 54.0
Precio por m², USD 1,385 – 1,391
Precio del apartamento, USD 63,700 – 75,138
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 88.0 – 89.0
Precio por m², USD 1,394 – 1,400
Precio del apartamento, USD 122,640 – 124,600
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 200.0 – 600.0
Precio por m², USD 617 – 1,403
Precio del apartamento, USD 238,574 – 370,160

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual

Novedades para desarrolladores

09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
Todas las noticias inmobiliarias
Зарубежная недвижимость
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir
