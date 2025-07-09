Tbilisi Town es un complejo residencial multifuncional premium que proporciona una vida lujosa y reúne lo mejor. El complejo está a 20 minutos en coche del centro de Tbilisi, a una altitud de 1200 metros sobre el nivel del mar. El proyecto ofrece instalaciones hoteleras y comerciales, incluyendo un hotel de marca internacional. Una de las principales ventajas de la ciudad de Tbilisi es su proximidad a la naturaleza y el aislamiento completo del bullicio de la ciudad. El complejo tiene todas las condiciones para una vida cómoda, incluyendo deportes y parques infantiles y tiendas minoristas.