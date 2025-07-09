  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Tiflis
  4. Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden

Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden

Tiflis, Georgia
de
$50,000
de
$1,500/m²
;
8
Dejar una solicitud
ID: 32655
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Sobre el complejo

Archi Kikvidze Garden es un complejo residencial moderno situado en el distrito de Nadzaladevi, en la calle Z. Kikvidze, a solo dos minutos a pie de las estaciones de metro Didube y Gotsiridze. El proyecto destaca por su amplio patio verde de 15 000 m², que incluye zonas de recreo, áreas deportivas y parques infantiles, ofreciendo un entorno saludable en pleno centro urbano.

El complejo cuenta con espacios comerciales, aparcamiento subterráneo y jardines paisajísticos. En la construcción se utilizan materiales ecológicos y de alta eficiencia energética de la marca alemana YTONG, que ayudan a mantener una temperatura estable y reducen los costes energéticos hasta un 40 %.

La finalización está prevista para diciembre de 2027. Los precios comienzan en 1 500 USD/m², lo que convierte a Archi Kikvidze Garden en una inversión atractiva y sostenible en una zona en crecimiento de Tiflis.

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$78,000
Edificio de apartamentos White Square Jikia
Tiflis, Georgia
de
$170,000
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Tiflis, Georgia
de
$150,000
Edificio de apartamentos Aleksandre Ioseliani St, 63
Tiflis, Georgia
de
$75,000
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$71,084
Está viendo
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Tiflis, Georgia
de
$50,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Metropol Bagebi
Edificio de apartamentos Metropol Bagebi
Edificio de apartamentos Metropol Bagebi
Edificio de apartamentos Metropol Bagebi
Tiflis, Georgia
de
$100,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 14
"Metropol Bagebi" residential complex is scheduled for completion in December 2024. Our apartments are offered in a premium white frame condition, featuring: Black aluminum doors and windows Iron doors with intercom at the apartment entrance Stretched flooring Main vertical stands …
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Roof Imedashvili
Edificio de apartamentos Roof Imedashvili
Edificio de apartamentos Roof Imedashvili
Edificio de apartamentos Roof Imedashvili
Edificio de apartamentos Roof Imedashvili
Tiflis, Georgia
de
$50,050
Año de construcción 2023
Número de plantas 9
Área 46–102 m²
12 objetos inmobiliarios 12
El nuevo proyecto Roof Imedashvili de Roof Development tiene una arquitectura moderna que crea un complejo residencial de alta calidad. El proyecto consta de pisos 9 y se caracteriza por planes particularmente buenos. El elevador, que está equipado con un sistema UPS -, ofrece a los residen…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.5 – 48.8
60,580 – 63,440
Apartamentos 2 habitaciones
67.5 – 96.2
87,750 – 125,060
Apartamentos 3 habitaciones
102.1
132,730
Desarrollador
Roof Development
Dejar una solicitud
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Mostrar todo Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Georgia
de
$135,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Hotel habitaciones en Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - un exclusivo complejo residencial y hotelero de 5* 26 plantas con un CASINO en la costa, diseño exclusivo de residencias utilizando materiales, muebles y equipos de acuerdo con estándares internacion…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones