Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden

Archi Kikvidze Garden es un complejo residencial moderno situado en el distrito de Nadzaladevi, en la calle Z. Kikvidze, a solo dos minutos a pie de las estaciones de metro Didube y Gotsiridze. El proyecto destaca por su amplio patio verde de 15 000 m², que incluye zonas de recreo, áreas deportivas y parques infantiles, ofreciendo un entorno saludable en pleno centro urbano.

El complejo cuenta con espacios comerciales, aparcamiento subterráneo y jardines paisajísticos. En la construcción se utilizan materiales ecológicos y de alta eficiencia energética de la marca alemana YTONG, que ayudan a mantener una temperatura estable y reducen los costes energéticos hasta un 40 %.

La finalización está prevista para diciembre de 2027. Los precios comienzan en 1 500 USD/m², lo que convierte a Archi Kikvidze Garden en una inversión atractiva y sostenible en una zona en crecimiento de Tiflis.