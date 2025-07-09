Complejo residencial Complejo residencial Lisi Sunrise

  1. Realting.com
Tiflis, Georgia
$80,000
$2,600/m²
6
ID: 32656
Última actualización: 15/10/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    2026

Sobre el complejo

Lisi Sunrise es un nuevo complejo residencial ubicado en el distrito verde de Saburtalo, a solo 15 minutos a pie del lago Lisi. El proyecto está compuesto por 6 edificios de poca altura rodeados por un jardín paisajístico de 15 000 m², con zona infantil y aparcamiento subterráneo. Las viviendas ofrecen vistas panorámicas de Tiflis, combinando naturaleza y confort moderno.

En la construcción se utilizan materiales de alta calidad, ecológicos y energéticamente eficientes, entre ellos los bloques YTONG (Alemania), que reducen el consumo de energía hasta un 40 %. Los exteriores están acabados con paneles HPL y barandillas de vidrio, lo que otorga un estilo elegante y contemporáneo.

El complejo cuenta con piscina, gimnasio, cine y amplias zonas verdes. La finalización está prevista para marzo de 2027, con precios desde 2 600 USD/m². Lisi Sunrise es una inversión sostenible en bienestar y calidad de vida.

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Ocio

Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
