Complejo residencial Complejo residencial Lisi Sunrise

Lisi Sunrise es un nuevo complejo residencial ubicado en el distrito verde de Saburtalo, a solo 15 minutos a pie del lago Lisi. El proyecto está compuesto por 6 edificios de poca altura rodeados por un jardín paisajístico de 15 000 m², con zona infantil y aparcamiento subterráneo. Las viviendas ofrecen vistas panorámicas de Tiflis, combinando naturaleza y confort moderno.

En la construcción se utilizan materiales de alta calidad, ecológicos y energéticamente eficientes, entre ellos los bloques YTONG (Alemania), que reducen el consumo de energía hasta un 40 %. Los exteriores están acabados con paneles HPL y barandillas de vidrio, lo que otorga un estilo elegante y contemporáneo.

El complejo cuenta con piscina, gimnasio, cine y amplias zonas verdes. La finalización está prevista para marzo de 2027, con precios desde 2 600 USD/m². Lisi Sunrise es una inversión sostenible en bienestar y calidad de vida.