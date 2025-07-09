  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Krtsanisi Margaliti

Tiflis, Georgia
de
$57,000
;
4
ID: 21061
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/11/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

Entra en la elegancia de "Krtsanisi Margaliti by Apart", una verdadera joya arquitectónica del estimado GRUPO APART. Situado en el corazón de la capital de Georgia, dentro del distrito de Krtsanisi, este santuario se encuentra donde el gobierno residía una vez. En medio de sus pintorescas avenidas, "Krtsanisi Margaliti" ofrece una salida del clamor de la ciudad. Su entorno verdoso, mejorado por el suave abrazo del río Dunishkevi, evoca una comunión armónica con la naturaleza. "Krtsanisi Margaliti" emerge como un toque de confort para sus habitantes. Sus 5000 metros cuadrados. m. enclave ofrece una gran variedad de lujos: desde piscinas tanto interiores como exteriores a zonas de juegos infantiles encantadoras, un moderno centro de fitness y un acogedor café. Aquí, la tranquilidad es primordial. Un entorno seguro, reforzado por seguridad 24/7 y un servicio de conserjería dedicado, asegura una residencia pacífica. La solución arquitectónica, le ofrece viviendas con amplios balcones y terrazas, decoradas con paneles de revestimiento blanco, elementos de vidrio y magníficas vidrieras.

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

