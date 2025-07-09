Piso en edificio nuevo Krtsanisi Margaliti

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Entra en la elegancia de "Krtsanisi Margaliti by Apart", una verdadera joya arquitectónica del estimado GRUPO APART.
Situado en el corazón de la capital de Georgia, dentro del distrito de Krtsanisi, este santuario se encuentra donde el gobierno residía una vez. En medio de sus pintorescas avenidas, "Krtsanisi Margaliti" ofrece una salida del clamor de la ciudad. Su entorno verdoso, mejorado por el suave abrazo del río Dunishkevi, evoca una comunión armónica con la naturaleza.
"Krtsanisi Margaliti" emerge como un toque de confort para sus habitantes. Sus 5000 metros cuadrados. m. enclave ofrece una gran variedad de lujos: desde piscinas tanto interiores como exteriores a zonas de juegos infantiles encantadoras, un moderno centro de fitness y un acogedor café.
Aquí, la tranquilidad es primordial. Un entorno seguro, reforzado por seguridad 24/7 y un servicio de conserjería dedicado, asegura una residencia pacífica.
La solución arquitectónica, le ofrece viviendas con amplios balcones y terrazas, decoradas con paneles de revestimiento blanco, elementos de vidrio y magníficas vidrieras.
Localización en el mapa
Tiflis, Georgia
