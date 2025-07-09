Complejo residencial Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse

Presentamos a su atención una oportunidad única para comprar un elegante apartamento de una habitación en un prestigioso complejo situado en el centro de Tbilisi histórico. Esto no es sólo vivienda, es inmersión en la atmósfera de la historia y el patrimonio cultural centenarios, donde cada rincón respira el pasado, y la comodidad moderna se entreteje armoniosamente en la apariencia auténtica del casco antiguo.
Infraestructura de clase mundial, disponible directamente en el territorio del complejo:
Condiciones de pago:
Contacta con nosotros ahora para saber más!