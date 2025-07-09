  1. Realting.com
Complejo residencial Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse

Tiflis, Georgia
Precio en demanda
17
ID: 28010
Localización

  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Metro
    300 Aragveli (~ 200 m)
  • Metro
    Avlabari (~ 1000 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

Presentamos a su atención una oportunidad única para comprar un elegante apartamento de una habitación en un prestigioso complejo situado en el centro de Tbilisi histórico. Esto no es sólo vivienda, es inmersión en la atmósfera de la historia y el patrimonio cultural centenarios, donde cada rincón respira el pasado, y la comodidad moderna se entreteje armoniosamente en la apariencia auténtica del casco antiguo.

Infraestructura de clase mundial, disponible directamente en el territorio del complejo:

  • Salud y actividad: Moderno gimnasio y refrescante piscina cubierta.
  • Descanso y entretenimiento: Un restaurante acogedor para noches agradables, una zona segura para niños para los más jóvenes.
  • Confort y comodidad: Amplia sala de negocios para el trabajo y las reuniones, una biblioteca tranquila para la privacidad, un elegante vestíbulo, un jardín verde para caminar y relajarse en el aire fresco.
  • Seguridad y servicio: seguridad todo el día, servicio de conserjería 24/7, recepción, banca, lavandería, servicio de habitaciones y servicios de estacionamiento - todo para su tranquilidad y servicio impecable.

Condiciones de pago:

  • Pago inicial: Sólo el 20% del costo del apartamento.
  • Pagos sin intereses: Pagos convenientes hasta marzo de 2028, lo que le permite pagar el costo del apartamento sin sobrepagos.

Contacta con nosotros ahora para saber más!

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
