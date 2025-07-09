Complejo residencial

Residencias premium de estilo club en el corazón mismo de Tbilisi histórico — Avlabari. Este es un complejo íntimo de cinco manzanas donde la autenticidad de la vieja ciudad cumple con el servicio de cinco estrellas. La arquitectura está delicadamente integrada en el entorno histórico, mientras que dentro encontrará modernos estándares de confort para la vida, el ocio y la inversión estable. En este lugar, la historia se convierte en parte de su rutina diaria: calles adoquinadas, panoramas del viejo Tbilisi, y al mismo tiempo, un mundo interior tranquilo con patios privados, jardines verdes, lobbies de nivel hotelero y una rica infraestructura. Aquí, la tradición y la innovación no compiten, sino que mejoran entre sí: materiales naturales, soluciones de planificación actualizadas, logística espacial pensada y servicio 24/7.

Esto no es sólo inmobiliaria, sino una estrategia de inversión segura en un creciente centro de atracción. Una piscina limitada de unidades, alta demanda de vivienda de calidad en el centro histórico, y la gestión profesional convierten la propiedad en un activo cómodo, transparente y rentable. Aquí, usted está comprando no sólo metros cuadrados — usted está invirtiendo en un estilo de vida que siempre estará en demanda.

Disposiciones de residencia

Estudio - área desde 37 m2, precio desde $81,500, llave en mano + $900/m2.

Residencia de 1 dormitorio: zona desde 44.9 m2, precio desde $98.800, llave en mano + $900/m2.

Residencia de 2 dormitorios - zona desde 92,6 m2, precio desde $194,500, llave en mano + $900/m2.

Residencia de 3 dormitorios: zona desde 97 m2, precio desde $232.800, llave en mano + $900/m2.

Un total de 223 residencias premium — una rara oferta en una ubicación de este calibre. Cada detalle está calibrado: desde el código arquitectónico aprobado por el ayuntamiento a la calidad de los acabados y la comodidad acústica. El ambiente de Avlabari, con su patrimonio multicultural y su energía distintiva, da al proyecto un valor especial: vives “en la sombra” de las calles históricas, lejos de la prisa, a pocos minutos de todos los lugares de interés, mejores restaurantes y lugares culturales de la ciudad.

Infraestructura y Servicios

Restaurante

Piscina & SPA

Gym

Servicios de valet

Lobby & Lavandería

Zonas de recreación infantil

Empresa de gestión de bienes

Locales comerciales

Vigilancia y seguridad

Salón de negocios & Biblioteca

Recepción 24 horas y servicio de conserjería

Jardín verde " Zonas recreativas

Servicio de habitaciones Mantenimiento

El histórico Avlabari es el corazón de la auténtica Tbilisi, donde cada mañana comienza con vistas a las cúpulas de Sameba y camina por las calles adoquinadas del casco antiguo. Desde aquí, está a sólo 5 minutos de la Plaza Europa y la Plaza de la Libertad, los principales centros de la ciudad con museos, galerías y eventos culturales. A poca distancia a pie se encuentra la majestuosa Catedral de Sameba, símbolo de Tbilisi moderno, y el puente futurista de la paz que conduce a la orilla del río y el parque Rike. La estación de metro de Avlabari está literalmente cerca, asegurando un viaje rápido y conveniente por la ciudad, mientras que el aeropuerto internacional de Tbilisi está a sólo 15 minutos en coche, especialmente valioso para viajeros frecuentes y huéspedes de negocios.

La ubicación ofrece una rara combinación: la calma de los barrios históricos íntimos y el acceso instantáneo a todos los destinos de firma. En un corto paseo se encuentran los baños de azufre Abanotubani, Narikala, Metekhi, acogedores bares de vino, restaurantes georgianos firmantes, elegantes cafeterías y parques verdes para la relajación al aire libre. Aquí vive el verdadero espíritu de Tbilisi — autenticidad, hospitalidad y una vibrante escena culinaria— por lo que la propiedad en Avlabari es constantemente buscada para vivir y alquilar todo el año.