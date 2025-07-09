Complejo residencial

  1. Realting.com
Tiflis, Georgia
de
$81,500
BTC
0.9694263
ETH
50.8117758
USDT
80 577.7872252
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
13
ID: 27479
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/8/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Metro
    300 Aragveli (~ 700 m)
  • Metro
    Avlabari (~ 600 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Residencias premium de estilo club en el corazón mismo de Tbilisi histórico — Avlabari. Este es un complejo íntimo de cinco manzanas donde la autenticidad de la vieja ciudad cumple con el servicio de cinco estrellas. La arquitectura está delicadamente integrada en el entorno histórico, mientras que dentro encontrará modernos estándares de confort para la vida, el ocio y la inversión estable. En este lugar, la historia se convierte en parte de su rutina diaria: calles adoquinadas, panoramas del viejo Tbilisi, y al mismo tiempo, un mundo interior tranquilo con patios privados, jardines verdes, lobbies de nivel hotelero y una rica infraestructura. Aquí, la tradición y la innovación no compiten, sino que mejoran entre sí: materiales naturales, soluciones de planificación actualizadas, logística espacial pensada y servicio 24/7.

Esto no es sólo inmobiliaria, sino una estrategia de inversión segura en un creciente centro de atracción. Una piscina limitada de unidades, alta demanda de vivienda de calidad en el centro histórico, y la gestión profesional convierten la propiedad en un activo cómodo, transparente y rentable. Aquí, usted está comprando no sólo metros cuadrados — usted está invirtiendo en un estilo de vida que siempre estará en demanda.

Disposiciones de residencia

  • Estudio - área desde 37 m2, precio desde $81,500, llave en mano + $900/m2.

  • Residencia de 1 dormitorio: zona desde 44.9 m2, precio desde $98.800, llave en mano + $900/m2.

  • Residencia de 2 dormitorios - zona desde 92,6 m2, precio desde $194,500, llave en mano + $900/m2.

  • Residencia de 3 dormitorios: zona desde 97 m2, precio desde $232.800, llave en mano + $900/m2.

Un total de 223 residencias premium — una rara oferta en una ubicación de este calibre. Cada detalle está calibrado: desde el código arquitectónico aprobado por el ayuntamiento a la calidad de los acabados y la comodidad acústica. El ambiente de Avlabari, con su patrimonio multicultural y su energía distintiva, da al proyecto un valor especial: vives “en la sombra” de las calles históricas, lejos de la prisa, a pocos minutos de todos los lugares de interés, mejores restaurantes y lugares culturales de la ciudad.

Infraestructura y Servicios

  • Restaurante

  • Piscina & SPA

  • Gym

  • Servicios de valet

  • Lobby & Lavandería

  • Zonas de recreación infantil

  • Empresa de gestión de bienes

  • Locales comerciales

  • Vigilancia y seguridad

  • Salón de negocios & Biblioteca

  • Recepción 24 horas y servicio de conserjería

  • Jardín verde " Zonas recreativas

  • Servicio de habitaciones Mantenimiento

El histórico Avlabari es el corazón de la auténtica Tbilisi, donde cada mañana comienza con vistas a las cúpulas de Sameba y camina por las calles adoquinadas del casco antiguo. Desde aquí, está a sólo 5 minutos de la Plaza Europa y la Plaza de la Libertad, los principales centros de la ciudad con museos, galerías y eventos culturales. A poca distancia a pie se encuentra la majestuosa Catedral de Sameba, símbolo de Tbilisi moderno, y el puente futurista de la paz que conduce a la orilla del río y el parque Rike. La estación de metro de Avlabari está literalmente cerca, asegurando un viaje rápido y conveniente por la ciudad, mientras que el aeropuerto internacional de Tbilisi está a sólo 15 minutos en coche, especialmente valioso para viajeros frecuentes y huéspedes de negocios.

La ubicación ofrece una rara combinación: la calma de los barrios históricos íntimos y el acceso instantáneo a todos los destinos de firma. En un corto paseo se encuentran los baños de azufre Abanotubani, Narikala, Metekhi, acogedores bares de vino, restaurantes georgianos firmantes, elegantes cafeterías y parques verdes para la relajación al aire libre. Aquí vive el verdadero espíritu de Tbilisi — autenticidad, hospitalidad y una vibrante escena culinaria— por lo que la propiedad en Avlabari es constantemente buscada para vivir y alquilar todo el año.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 44.9
Precio por m², USD 2,200
Precio del apartamento, USD 98,800
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 92.6
Precio por m², USD 2,100
Precio del apartamento, USD 194,500
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 97.0
Precio por m², USD 2,400
Precio del apartamento, USD 232,798
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 37.0
Precio por m², USD 2,203
Precio del apartamento, USD 81,500

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia

