New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey

Marmararegion, Türkei

von €290,000

Das Projekt besteht aus insgesamt 609 Wohngebäuden und 60 Arbeitsplätzen in verschiedenen Versionen von 1 + 1 bis 4 + 1 auf der TEM Beylikduzyu-Verbindungsstraße — Bakhcheshehir, eine der beliebtesten Wohngebiete Istanbuls. Das Projekt, bei dem etwa 85% des Landes als Landschaftsgebiet eingerahmt sind, basierte auf dem Konzept eines glücklichen und friedlichen Familienlebens, in unmittelbarer Nähe zu den Transportmöglichkeiten der Stadt und bietet große Investitionsmöglichkeiten. Wir können die Hauptmerkmale unseres Projekts wie folgt auflisten; Flat-Pläne sind bis ins kleinste Detail perfekt aufgelöst und bieten einen ungehinderten Panoramablick. Zentrale Lage in unmittelbarer Nähe zu Fahrzeugen wie U-Bahn, Flughafen und U-Bahn. Mit seiner modernen Kräuterlandschaft, den Hobbygärten, dem Zen-Garten, den Erholungsgebieten, dem Haustierpark und der Landschaftsgestaltung sind 85% des Territoriums Landschaftszonen. Ein Projekt konzentrierte sich auf Kinder mit einem Innenraum von 1000 m2 ausschließlich für Kinder, voller Unterhaltung, Aktivitäten und Bereiche für Hobbys. Privatschule in den Klassen 27 ( Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule ) im Rahmen des Projekts Eine moderne soziale Einrichtung, bestehend aus einem offenen Pool für Erwachsene und Kinder, Fitness, Türkischem Bad, Sauna, Erholungsgebieten und Café. 2 multifunktionale Felder im offenen Bereich, Simulatoren für Erwachsene, moderne Spielplätze. 1 Garage für Wohnungen 1 + 1 und 2 + 1, 2 Garagen für Wohnungen 3 + 1 und höher. Balkon in Apartments 1 + 1, Badezimmer in Apartments 2 + 1, Badezimmer in Apartments 3 + 1, Wäschestandard in jeder Wohnung. Jede Wohnung im Haus hat eine eigene Speisekammer mit einer überdachten Speisekammer. ( von 2,5 m2 bis 6,5 m2 ) 24-Stunden-Sicherheitsdienst, 4 Hochgeschwindigkeits-, Breit-, Luxus-Passagier- und Frachtaufzüge in jedem Block. Hohe Wärme- und Schalldämmung, hochwertige elektromechanische Installation, kaskadierende Zentralheizung, 100% Generatorsystemständer Die Nettodeckenhöhe beträgt 3,20 Meter, ein dichtes Fundament und ein Pfahlsystem unter dem Fundament gemäß den Erdbebenregeln. Mehal Gruppe Mit fast 20 Jahren Erfahrung bedienen wir weiterhin unsere geschätzten Kunden, Wir unterstützen und bedienen Sie beim Kauf einer Wohnung, bei der Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis, bei der Beantragung der Staatsbürgerschaft oder bei der Eröffnung eines Bankkontos. Gemeinsam mit Ihnen wählen wir das Beste aus den Apartments für Sie aus, Wir helfen Ihnen bei der Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis. Wir helfen Ihnen bei Staatsbürgerschaftsverfahren, Wir arbeiten aktiv in den Gebieten Istanbul, Esenyurt und Beilikyuzu und helfen Ihnen teilweise bei der Suche nach Wohnungen in Buyukchekmedzhe, Bakhchehir und Avjylar und sogar in anderen Teilen Istanbuls. ----------------------------------------------- Günstigste Apartments in Istanbul Die stilvollsten Apartments in Istanbul Hochwertige Apartments in Istanbul Wohnungen geeignet für VNZH Wohnungen geeignet für die Staatsbürgerschaft..