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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Ägäisregion, Türkei

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Izmir
13
Bodrum
8
Mugla
276
Aydin
130
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40 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Fethiye, Türkei
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Wohnung 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
In der Antike war Fethiye als Telmessos, das „Land der Lichter“, bekannt. Zweifellos ist die…
$286,170
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Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/7
Wohnungen mit Meer-, Berg- und Stadtblick in einer Anlage in Kuşadası Die Wohnungen liegen d…
$333,661
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Wohnung 2 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/7
Wohnungen mit Meer-, Berg- und Stadtblick in einer Anlage in Kuşadası Die Wohnungen liegen d…
$207,100
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/5
Neubauwohnungen in einer Anlage mit Pool in Kuşadası Diese stilvollen Wohnungen befinden sic…
$194,444
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Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/5
Neubauwohnungen in einer Anlage mit Pool in Kuşadası Diese stilvollen Wohnungen befinden sic…
$167,981
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Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Blick auf den Golfplatz und die Natur in Kuşadası Kuşadası liegt in …
$467,576
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Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit Meerblick in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Kuşadası, Türkei Diese s…
$170,666
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Wohnung 2 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/5
Neubauwohnungen in einer Anlage mit Pool in Kuşadası Diese stilvollen Wohnungen befinden sic…
$137,284
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Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem Komplex in Gehweite des Strandes in Kuşadası Aydın Die stilvollen Wohnung…
$290,556
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Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/5
Hochwertige Wohnungen mit Aufzug in einer neu erbauten, geschlossenen Wohnanlage mit Pool in…
$178,336
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Penthouse 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 5/5
Hochwertige Wohnungen mit Aufzug in einer neu erbauten, geschlossenen Wohnanlage mit Pool in…
$276,133
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/1
Regnum Golf & Country Club BodrumOn the Bodrum Peninsula, this is the first 18-hole  natural…
$380,000
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Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 2/3
Geräumige Wohnungen mit Blick auf den Golfplatz und die Natur in Kuşadası Kuşadası liegt in …
$324,232
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Wohnung 2 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/5
Neubauwohnungen in einer Anlage mit Pool in Kuşadası Diese stilvollen Wohnungen befinden sic…
$120,808
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Penthouse 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Modern gestaltete Wohnungen in zentraler Lage in Hisarönü, Fethiye Fethiye liegt in Muğla un…
$329,450
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Wohnung 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen mit Meerblick in einer sicheren Anlage mit Pool in Kuşadası Aydın Die Wohnungen mi…
$337,583
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/2
Apartment im Bodrum Center mit Panoramablick auf die Stadt, das Meer und das PetersdomÖffent…
$480,000
MwSt.
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Penthouse 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Hier ist eine seltene Kombination, die in einem Objekt schwer zu finden ist: das Meer vor Ih…
$1,49M
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Wohnung 2 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit Meerblick in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Kuşadası, Türkei Diese s…
$123,586
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Wohnung 2 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 4/10
Ferienwohnungen mit Meerblick am Strand in Kuşadası, Türkei Die zum Verkauf stehenden Wohnun…
$157,626
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Penthouse 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 3/3
Wohnungen mit Meerblick in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Kuşadası, Türkei Diese s…
$187,711
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Wohnung 3 zimmer in Güzelbahçe, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Güzelbahçe, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/5
Neue Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten des täglichen Lebens und Stränden in Güzelba…
$239,315
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Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen in einem Komplex in Gehweite des Strandes in Kuşadası Aydın Die stilvollen Wohnung…
$278,934
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Wohnung 4 zimmer in Güzelbahçe, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Güzelbahçe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 2/5
Neue Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten des täglichen Lebens und Stränden in Güzelba…
$330,545
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Wohnung 2 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/3
Stellen Sie sich vor: Das Meer ist nur 280 Meter entfernt, morgendliche Spaziergänge am berü…
$342,999
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Wohnung 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/5
Hochwertige Wohnungen mit Aufzug in einer neu erbauten, geschlossenen Wohnanlage mit Pool in…
$251,971
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Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen in einem prestigeträchtigen Komplex mit Pool in Kuşadası Kuşadası, eine Küstenstad…
$176,724
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Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen mit Meerblick in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Kuşadası, Türkei Diese s…
$170,647
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Wohnung 3 zimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bornova, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in Bornova, Izmir Bornova ist eines der sich …
$232,377
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Wohnung 4 zimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bornova, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in Bornova, Izmir Bornova ist eines der sich …
$273,913
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Eigenschaftstypen in Ägäisregion

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1 Zimmer
2 Zimmer
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