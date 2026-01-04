Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in İncirliova, Türkei

5 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Erbeyli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Erbeyli, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Stockwerk 1/5
$3,11M
Wohnung 5 zimmer in İncirliova, Türkei
Wohnung 5 zimmer
İncirliova, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 8/8
$2,27M
Wohnung in İncirliova, Türkei
Wohnung
İncirliova, Türkei
Fläche 145 m²
$469,043
Wohnung 3 zimmer in Sinirteke, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Sinirteke, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 4/7
$668,386
Wohnung 4 zimmer in Sinirteke, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sinirteke, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 4/6
$1,35M
