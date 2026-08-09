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Wohnungen in Ägäisregion, Türkei

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Aydin
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Wohnung 3 zimmer in Fethiye, Türkei
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Wohnung 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
In der Antike war Fethiye als Telmessos, das „Land der Lichter“, bekannt. Zweifellos ist die…
$286,170
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Wohnung 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Panoramameerblick, eigenem Pool und Garten in Gümüşlük, Bodrum, Türkei Die Woh…
$802,338
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Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/7
Wohnungen mit Meer-, Berg- und Stadtblick in einer Anlage in Kuşadası Die Wohnungen liegen d…
$333,661
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/7
Wohnungen mit Meer-, Berg- und Stadtblick in einer Anlage in Kuşadası Die Wohnungen liegen d…
$207,100
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Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 5
Fläche 362 m²
Sie finden die am besten geeignete Wohnung für Sie in Mahmutlar, Alanya, mit 1+1, 2+1 und Du…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Wohnungen am Meer in einem Komplex mit Privatstrand in Bodrum Die Wohnungen befind…
$1,20M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Konak, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Konak, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Tauchen Sie ein in die Fusion von Gesundheit, Luxus und Komfort mit diesem bahnbrechenden Pr…
$692,318
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Wohnung in Acipayam, Türkei
Wohnung
Acipayam, Türkei
Fläche 370 m²
$3,74M
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Wohnung 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen mit Pool und Sicherheitskomplex in der Nähe des Yachthafens von Kuşadası Die zum V…
$416,070
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Wohnung in Kuşadası, Türkei
Wohnung
Kuşadası, Türkei
Fläche 600 m²
$12,09M
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Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/5
Neubauwohnungen in einer Anlage mit Pool in Kuşadası Diese stilvollen Wohnungen befinden sic…
$194,444
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Wohnung 3 zimmer in Torbali, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Torbali, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/3
Investitionswohnungen in einem Komplex mit horizontaler Architektur in Izmir Torbalı Die Woh…
$127,172
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Konak, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Konak, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
In der üppigen, grünen Gegend von Sarıyer, einem der umweltfreundlichsten Viertel von Istanb…
$675,886
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Wohnung 1 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Fläche 152 m²
Das Marine Palace liegt nur 5 Minuten von der Küste und dem Meer entfernt und bietet ein fri…
$853,889
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marmaris, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marmaris, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 1
Willkommen in Hatipirimi, einer ruhigen und modernen Ecke von Antalya, wo Komfort und Stil m…
$386,254
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Wohnung 4 zimmer in Efeler, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 2/6
$1,62M
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Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/2
Möblierte Investitionswohnungen in Meeresnähe in Bodrum Gümbet Die Wohnungen mit hohem Vermi…
$271,601
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer und privaten Gärten in Bodrum Konacik Die Wohnungen…
$838,632
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Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/5
Neubauwohnungen in einer Anlage mit Pool in Kuşadası Diese stilvollen Wohnungen befinden sic…
$167,981
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Wohnung 3 zimmer in Afyonkarahisar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Afyonkarahisar, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 2/3
$2,27M
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Wohnung 1 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Buchen Sie Ihren Platz in diesem exklusiven Projekt, das bald zu einem der in-Demand-Projekt…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Ula, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ula, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/2
Wohnqualität in einer sicheren Anlage mit halbolympischem Pool in Muğla Esentepe Ula Esentep…
$236,929
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Wohnung 4 zimmer in Efeler, Türkei
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Efeler, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Stockwerk 1/1
$3,20M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marmaris, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marmaris, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Präsentiert zum Verkauf Wohnung des Sekundärmarktes, in der Ferienstadt Marmaris. Marmaris i…
$280,724
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Wohnung 3 zimmer in Bozarmut, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bozarmut, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 4/6
$2,33M
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Wohnung 2 zimmer in Kargicak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kargicak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Ein luxuriöser Komplex in einem ruhigen, El…
$149,110
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Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit Pool in der Nähe des Yachthafens von Kuşadası D…
$590,094
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Wohnung 3 zimmer in Çiğli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiğli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 3/8
Wohnungen in einer Anlage in bester Lage in Çiğli, Izmir Die Wohnungen befinden sich im Stad…
$447,413
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Wohnung 2 zimmer in Milas, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe des Flughafens in Bodrum Muğla Die Region Dörttepe ist e…
$137,284
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Wohnung 2 zimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bornova, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/15
Wohnungen in einem Komplex mit umfangreichen Einrichtungen in İzmir Bornova ist eine sich sc…
$199,945
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Eigenschaftstypen in Ägäisregion

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1 Zimmer
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