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Wohnungen in Izmir, Türkei

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Konak
41
Çeşme
20
Bornova
9
Çiğli
7
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129 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Konak, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Konak, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Tauchen Sie ein in die Fusion von Gesundheit, Luxus und Komfort mit diesem bahnbrechenden Pr…
$692,318
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Wohnung 3 zimmer in Torbali, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Torbali, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/3
Investitionswohnungen in einem Komplex mit horizontaler Architektur in Izmir Torbalı Die Woh…
$127,172
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Konak, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Konak, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
In der üppigen, grünen Gegend von Sarıyer, einem der umweltfreundlichsten Viertel von Istanb…
$675,886
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Çiğli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiğli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 3/8
Wohnungen in einer Anlage in bester Lage in Çiğli, Izmir Die Wohnungen befinden sich im Stad…
$447,413
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Wohnung 2 zimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bornova, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/15
Wohnungen in einem Komplex mit umfangreichen Einrichtungen in İzmir Bornova ist eine sich sc…
$199,945
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Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/4
$4,88M
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Wohnung 2 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/8
Wohnungen in Küstennähe in einem sicheren Gebäude in Konak, İzmir Konak ist in Bezug auf Kul…
$388,452
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Wohnung 2 zimmer in Çiğli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çiğli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/8
Wohnungen in einer Anlage in bester Lage in Çiğli, Izmir Die Wohnungen befinden sich im Stad…
$224,285
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Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 337 m²
Stockwerk 1/38
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in der Nähe von sozialen Einrichtungen und Metro in…
$1,28M
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Wohnung 3 zimmer in Urla, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/2
$14,59M
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Wohnung 3 zimmer in Karabağlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Karabağlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/9
Wohnungen mit Blick auf die Stadt in einem Neubau in Poligon, Izmir Diese Wohnungen befinden…
$178,336
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Wohnung in Konak, Türkei
Wohnung
Konak, Türkei
Investitionsprojekt von 4★ Hotel verwaltet von Wyndham in IzmirEinzigartige Gelegenheit zum …
$35,000
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Wohnung 2 zimmer in Torbali, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Torbali, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/3
Investitionswohnungen in einem Komplex mit horizontaler Architektur in Izmir Torbalı Die Woh…
$91,469
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Wohnung 3 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 16/46
Wohnungen mit Meer und Stadtblick in der Nähe der U-Bahn in Izmir Konak Konak ist eine wicht…
$763,030
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Wohnung 2 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen am Meer in der Nähe von Annehmlichkeiten in İzmir Kaşıyaka Diese Wohnungen in İzmi…
$305,118
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Wohnung 5 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Stockwerk 5/8
Wohnungen in einer Anlage in Laufnähe zu allen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in İzmi…
$1,53M
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Wohnung 3 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen mit Aufzug und Balkon zum Verkauf in Karşıyaka, Izmir Die Wohnungen befinden sich …
$144,970
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Wohnung 3 zimmer in Çeşme, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/5
Geräumige Wohnungen in einer Anlage mit Pool und Aufzug in Çeşme Çeşme ist ein Ferienort im …
$316,773
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Wohnung 4 zimmer in Bayraklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bayraklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 3/10
Neue Wohnungen in Gehweite zu allen Annehmlichkeiten des täglichen Bedarfs in Bayraklı, Izmi…
$327,178
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Wohnung 4 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 8/8
Neu gebaute, geräumige Wohnung mit Meerblick in Meeresnähe in İzmir Karşıyaka Die Wohnung am…
$1,00M
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Wohnung 4 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/6
Wohnungen in Meeresnähe mit Tiefgarage in İzmir Karşıyaka Diese geräumigen Wohnungen befinde…
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Wohnung in Yenibagarasi Mahallesi, Türkei
Wohnung
Yenibagarasi Mahallesi, Türkei
Fläche 3 m²
$48,83M
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Wohnung 2 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 12/34
Wohnung mit Meerblick und Gemeinschaftspool in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak ist …
$199,945
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Wohnung 2 zimmer in Çeşme, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in der Nähe von Alaçatı und den Stränden in Izmir Çeşme Reisdere Çeşme ist eines d…
$433,510
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bornova, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Diese modernen Apartments befinden sich im zentralen Stadtteil Bornova von izmir und bieten …
$157,929
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Wohnung 2 zimmer in Çeşme, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen in der Nähe von Alaçatı und den Stränden in Izmir Çeşme Reisdere Çeşme ist eines d…
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Wohnung in Denizkoy Mahallesi, Türkei
Wohnung
Denizkoy Mahallesi, Türkei
Fläche 340 m²
$7,73M
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Wohnung 2 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Stockwerk 2/8
Wohnungen in einer Anlage in Laufnähe zu allen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in İzmi…
$549,151
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 4/2
TITEL: Kreditgeeignete 3+1 Duplex-Wohnung in Bostanlı, Karşıyaka – 250 m² Brutto / 197 m²…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Çeşme, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 3/5
Wohnung in einer Wohnanlage in Laufnähe zum Yachthafen und Strand in Çeşme Die Wohnung befin…
$198,789
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Eigenschaftstypen in Izmir

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Izmir, Türkei

mit Garage
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