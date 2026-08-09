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Wohnungen am See in Ägäisregion, Türkei

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Mugla
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Aydin
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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 5
MODERNE WOHNANLAGE IN DIDIM STRANDNAH, ZENTRAL MEERBLICK Deutscher Makler §34c Zulassung …
$312,101
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Wohnung 5 zimmer in Kuyucak Mevkii, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kuyucak Mevkii, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Milas, Mugla, Türkei
$996,445
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Eskiçeşme, Bodrum, Mugla, Türkei
$189,332
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Eigenschaftstypen in Ägäisregion

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Ägäisregion, Türkei

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