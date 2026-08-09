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Wohnungen in Didim, Türkei

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9 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 5
MODERNE WOHNANLAGE IN DIDIM STRANDNAH, ZENTRAL MEERBLICK Deutscher Makler §34c Zulassung …
$312,101
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Wohnung in Didim, Türkei
Wohnung
Didim, Türkei
Fläche 307 m²
$1,45M
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Wohnung in Akbuk, Türkei
Wohnung
Akbuk, Türkei
Fläche 248 m²
$3,02M
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/4
$8,02M
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Wohnung 3 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 3/3
$6,60M
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Wohnung 2 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Das Projekt von Wohnungen und Villen befindet sich in der malerischen Akbuk | Didim Bay an d…
$152,893
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Wohnung 3 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Das Projekt von Wohnungen und Villen befindet sich in der malerischen Akbuk | Didim Bay an d…
$197,980
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Wohnung 2 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Der Komplex befindet sich in der Stadt Didim, 200 Meter vom Strand Altinkum, in der Nähe all…
$169,881
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Wohnung 3 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Der Komplex befindet sich in der Stadt Didim, 200 Meter vom Strand Altinkum, in der Nähe all…
$203,637
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