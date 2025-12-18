Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Pamukkale
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Pamukkale, Türkei

8 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Pamukkale, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Pamukkale, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 201 m²
Stockwerk 1/4
$4,52M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pamukkale, Türkei
Wohnung
Pamukkale, Türkei
Fläche 35 m²
$586,042
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kale, Türkei
Wohnung
Kale, Türkei
Fläche 387 m²
$1,70M
Eine Anfrage stellen
AtlantaAtlanta
Wohnung 3 zimmer in Pamukkale, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Pamukkale, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/3
$1,87M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Cankurtaran, Türkei
Wohnung
Cankurtaran, Türkei
Fläche 532 m²
$2,15M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Pamukkale, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Pamukkale, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/3
$1,86M
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung 2 zimmer in Pamukkale, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Pamukkale, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/3
$1,52M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pamukkale, Türkei
Wohnung
Pamukkale, Türkei
Fläche 292 m²
$8,22M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen