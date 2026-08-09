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Wohnungen in Fethiye, Türkei

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1 Zimmer
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2 Zimmer
3
3 Zimmer
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4 Zimmer
5
24 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Fethiye, Türkei
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Wohnung 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
In der Antike war Fethiye als Telmessos, das „Land der Lichter“, bekannt. Zweifellos ist die…
$286,170
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Penthouse 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Modern gestaltete Wohnungen in zentraler Lage in Hisarönü, Fethiye Fethiye liegt in Muğla un…
$329,450
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Penthouse 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Hier ist eine seltene Kombination, die in einem Objekt schwer zu finden ist: das Meer vor Ih…
$1,49M
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Wohnung 3 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/2
Gut gelegene Wohnung in Fethiye Türkei mit Hobbygarten Die 2+1 Wohnung befindet sich in eine…
$295,686
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Wohnung 2 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/3
Elegante Wohnungen in einem Qualitätsprojekt in zentraler Lage in Fethiye Fethiye ist mit se…
$134,615
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Wohnung 2 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/3
Stellen Sie sich vor: Das Meer ist nur 280 Meter entfernt, morgendliche Spaziergänge am berü…
$342,999
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Wohnung 2 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/2
Gut gelegene Wohnung in Fethiye Türkei mit Hobbygarten Die 2+1 Wohnung befindet sich in eine…
$243,506
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Wohnung 2 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Gehweite zum Strand in Fethiye Muğla Das Luxusprojekt in …
$160,357
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Wohnung 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Fethiye, Mugla, Türkei
$754,551
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Wohnung 2 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/3
Sale of 1+1 apartment in Fethiye, New complex in ChalyshOur residential complex is ideal for…
$195,107
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Wohnung 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Fethiye, Mugla, Türkei
$632,142
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Wohnung 2 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Fethiye, Mugla, Türkei
$180,342
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Wohnung 3 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Ölüdeniz, Fethiye, Mugla, Türkei
$291,760
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Wohnung 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Fethiye, Mugla, Türkei
$545,380
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Wohnung 5 zimmer in Gocek, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Gocek, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 698 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Gocek, Mugla, Türkei
$3,16M
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Wohnung 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Ölüdeniz, Fethiye, Mugla, Türkei
$653,944
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Wohnung 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 191 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Ölüdeniz, Fethiye, Mugla, Türkei
$503,033
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Wohnung 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Fethiye, Mugla, Türkei
$679,096
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Wohnung 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 429 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Fethiye, Mugla, Türkei
$1,58M
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Wohnung 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 254 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Fethiye, Mugla, Türkei
$737,499
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Wohnung 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Fethiye, Mugla, Türkei
$1,76M
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Wohnung 4 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Ölüdeniz, Fethiye, Mugla, Türkei
$716,723
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Wohnung 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Fethiye, Mugla, Türkei
$790,177
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Wohnung 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Fethiye, Mugla, Türkei
$916,606
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