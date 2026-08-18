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Wohnungen in Urla, Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Urla, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/2
$14,59M
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Wohnung 6 zimmer in Urla, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 494 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Izmir (city), Izmir, Türkei
$2,15M
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Wohnung 7 zimmer in Urla, Türkei
Wohnung 7 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 450 m²
The sales process of Laila 2 Mansions, which has become the symbol of İzmir Güzelbahçe, star…
$1,10M
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