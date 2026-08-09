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Wohnungen mit Swimmingpool in Ägäisregion, Türkei

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Izmir
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Bodrum
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Mugla
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Aydin
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17 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Fethiye, Türkei
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Wohnung 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
In der Antike war Fethiye als Telmessos, das „Land der Lichter“, bekannt. Zweifellos ist die…
$286,170
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/3
Verkauf 🏠Exklusive Immobilie verwaltet von Swissôtel in GündoganIm prestigeträchtigen Küsten…
$1,06M
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/1
Regnum Golf & Country Club BodrumOn the Bodrum Peninsula, this is the first 18-hole  natural…
$380,000
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/2
Neues Boutique-Projekt nur 26 Meter vom Strand und Küste entferntPrivater Wohnsitz auf der e…
$238,037
MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/2
Apartment im Bodrum Center mit Panoramablick auf die Stadt, das Meer und das PetersdomÖffent…
$480,000
MwSt.
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Penthouse 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Hier ist eine seltene Kombination, die in einem Objekt schwer zu finden ist: das Meer vor Ih…
$1,49M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Kizilagac, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kizilagac, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 253 m²
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$1,62M
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Wohnung in Menemen, Türkei
Wohnung
Menemen, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Verschönern Sie die Küsten mit diesen atemberaubenden Apartments mit Meerblick in einem reno…
$140,382
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Wohnung 2 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/3
Stellen Sie sich vor: Das Meer ist nur 280 Meter entfernt, morgendliche Spaziergänge am berü…
$342,999
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Kizilagac, Türkei
Wohnung 5 Schlafzimmer
Kizilagac, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 253 m²
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$1,99M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
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$1,06M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Diese Unterkünfte befinden sich in Yalıkavak, einer der renommiertesten Gegenden von Bodrum,…
$1,13M
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Wohnung 3 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 25
ID IZ 2049Wohnimmobilie im Herzen von Izmir. Perfekte Lage, Meerblick. Super Investition!Das…
$419,851
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Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
ID BD 1968Ferienwohnungen am Meer in einem der zentralen Gegenden der StadtWir bieten einzig…
$230,000
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Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
ID BD 12776Diese einzigartige Wohnanlage befindet sich in der Nähe der Reserve der Halbinsel…
$250,000
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
ID BD 771Exklusive Apartments in De Luxe KlassenkomplexWir bieten Ihnen Luxus-Wohnungen in e…
$419,851
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2
ID BD 1718Urgenter Verkauf! Apartments mit Blick auf den See im Reservat der Halbinsel Bodru…
$145,333
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Eigenschaftstypen in Ägäisregion

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Ägäisregion, Türkei

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