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Wohnungen in Bornova, Türkei

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1 Zimmer
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3 Zimmer
3
9 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bornova, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/15
Wohnungen in einem Komplex mit umfangreichen Einrichtungen in İzmir Bornova ist eine sich sc…
$199,945
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bornova, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Diese modernen Apartments befinden sich im zentralen Stadtteil Bornova von izmir und bieten …
$157,929
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Wohnung 1 zimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bornova, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Sie möchten unkompliziert passives Einkommen in US-Dollar erzielen? Ihre Chance – mit TRYP b…
$152,200
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bornova, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 3/15
Wohnungen in einem Komplex mit umfangreichen Einrichtungen in İzmir Bornova ist eine sich sc…
$291,339
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Wohnung 4 zimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bornova, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 3/15
Wohnungen in einem Komplex mit umfangreichen Einrichtungen in İzmir Bornova ist eine sich sc…
$421,979
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Wohnung 3 zimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bornova, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in Bornova, Izmir Bornova ist eines der sich …
$232,377
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Wohnung 4 zimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bornova, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in Bornova, Izmir Bornova ist eines der sich …
$273,913
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Wohnung 4 zimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bornova, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 143 m²
FOLKART INCITY ist nur wenige Minuten von allem entfernt, was die Uğur-Schulen aus Izmir mac…
$280,285
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Studio 1 zimmer in Naldoken Mahallesi, Türkei
Studio 1 zimmer
Naldoken Mahallesi, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Zimmer im Radisson HotelSie können ein Zimmer ganz oder in Teilen 0,25% (1/4) und 0,50% (1/2…
$37,500
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