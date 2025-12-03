Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Denizli, Türkei

Merkezefendi
7
Pamukkale
5
Wohnung in Kale, Türkei
Wohnung
Kale, Türkei
Fläche 387 m²
$1,69M
Wohnung 3 zimmer in Merkezefendi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Merkezefendi, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/5
$3,84M
Wohnung 4 zimmer in Merkezefendi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Merkezefendi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 2/2
$8,01M
Wohnung 4 zimmer in Merkezefendi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Merkezefendi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/4
$7,50M
Wohnung in Kizilyer, Türkei
Wohnung
Kizilyer, Türkei
Fläche 585 m²
$2,26M
Wohnung in Merkezefendi, Türkei
Wohnung
Merkezefendi, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 3
$9,89M
Wohnung in Acipayam, Türkei
Wohnung
Acipayam, Türkei
Fläche 1 m²
$3,02M
Wohnung 5 zimmer in Pamukkale, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Pamukkale, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 201 m²
Stockwerk 1/4
$4,48M
Wohnung in Cankurtaran, Türkei
Wohnung
Cankurtaran, Türkei
Fläche 532 m²
$2,13M
Wohnung 4 zimmer in Merkezefendi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Merkezefendi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 5/5
$5,52M
Wohnung in Pamukkale, Türkei
Wohnung
Pamukkale, Türkei
Fläche 35 m²
$580,380
Wohnung 2 zimmer in Merkezefendi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Merkezefendi, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/3
$1,69M
Wohnung 2 zimmer in Pamukkale, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Pamukkale, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/3
$1,51M
Wohnung 4 zimmer in Merkezefendi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Merkezefendi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk 4/5
$4,83M
