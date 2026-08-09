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Wohnungen am Meer in Ägäisregion, Türkei

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Mugla
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Aydin
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94 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Fethiye, Türkei
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Wohnung 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
In der Antike war Fethiye als Telmessos, das „Land der Lichter“, bekannt. Zweifellos ist die…
$286,170
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Wohnung 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Panoramameerblick, eigenem Pool und Garten in Gümüşlük, Bodrum, Türkei Die Woh…
$802,338
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Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/7
Wohnungen mit Meer-, Berg- und Stadtblick in einer Anlage in Kuşadası Die Wohnungen liegen d…
$333,661
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/7
Wohnungen mit Meer-, Berg- und Stadtblick in einer Anlage in Kuşadası Die Wohnungen liegen d…
$207,100
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Wohnungen am Meer in einem Komplex mit Privatstrand in Bodrum Die Wohnungen befind…
$1,20M
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Wohnung 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen mit Pool und Sicherheitskomplex in der Nähe des Yachthafens von Kuşadası Die zum V…
$416,070
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer und privaten Gärten in Bodrum Konacik Die Wohnungen…
$838,632
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Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit Pool in der Nähe des Yachthafens von Kuşadası D…
$590,094
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Wohnung 2 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/3
Geräumige Wohnungen mit Meer und Naturblick in Kuşadası, Aydın Kuşadası hat dank seiner Nähe…
$142,388
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Strandnahe Wohnungen mit Meerblick und Privatstrand in Yalıkavak Bodrum Die schicken Wohnung…
$978,066
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Wohnung 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/3
Geräumige Wohnungen mit Meer und Naturblick in Kuşadası, Aydın Kuşadası hat dank seiner Nähe…
$240,350
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Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Villenwohnungen mit Privatstrand und einzigartigem Meerblick in Bodrum Küçükbük Di…
$635,663
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Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 337 m²
Stockwerk 1/38
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in der Nähe von sozialen Einrichtungen und Metro in…
$1,28M
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/3
Verkauf 🏠Exklusive Immobilie verwaltet von Swissôtel in GündoganIm prestigeträchtigen Küsten…
$1,06M
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Wohnung 4 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 5
MODERNE WOHNANLAGE IN DIDIM STRANDNAH, ZENTRAL MEERBLICK Deutscher Makler §34c Zulassung …
$312,101
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Wohnung 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 219 m²
Etagenzahl 1
Residenz-Wohnungen in einem privilegierten Projekt direkt am Meer in Bodrum Türkbükü Die zum…
$3,11M
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in der Nähe des Yachthafens in Yalıkavak Bodrum Die…
$1,00M
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Penthouse 3 zimmer in Milas, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/2
Meerblick-Penthäuser in der Nähe des Flughafens in Bodrum Adabükü Adabükü ist mit seiner unb…
$167,981
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Wohnung 3 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 16/46
Wohnungen mit Meer und Stadtblick in der Nähe der U-Bahn in Izmir Konak Konak ist eine wicht…
$763,030
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen mit Meer und Naturblick in einem sicheren Komplex in Bodrum Muğla Bodrum ist eines…
$337,583
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Wohnung 4 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 8/8
Neu gebaute, geräumige Wohnung mit Meerblick in Meeresnähe in İzmir Karşıyaka Die Wohnung am…
$1,00M
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Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Strandnahe Wohnungen mit Meerblick und Privatstrand in Yalıkavak Bodrum Die schicken Wohnung…
$752,626
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Wohnung 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen mit Meerblick in einer sicheren Anlage mit Pool in Kuşadası Aydın Die Wohnungen mi…
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Schicke Wohnungen mit Meerblick-Optionen in einem Komplex mit Pool in Bodrum Die schick gest…
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/2
Apartment im Bodrum Center mit Panoramablick auf die Stadt, das Meer und das PetersdomÖffent…
$480,000
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 12/34
Wohnung mit Meerblick und Gemeinschaftspool in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak ist …
$199,945
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in der Nähe des Yachthafens in Yalıkavak Bodrum Die…
$1,15M
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Wohnung 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen mit Pool und Sicherheitskomplex in der Nähe des Yachthafens von Kuşadası Die zum V…
$310,897
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Penthouse 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Hier ist eine seltene Kombination, die in einem Objekt schwer zu finden ist: das Meer vor Ih…
$1,49M
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Immobilienagentur
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/2
Natur und Meerblick Wohnungen in Bodrum Muğla Wohnungen mit Meer und Naturblick befinden sic…
$703,665
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Eigenschaftstypen in Ägäisregion

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1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Ägäisregion, Türkei

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