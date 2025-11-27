Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Ägäisregion
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Golfplatz

Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Ägäisregion, Türkei

Izmir
16
Bodrum
8
Mugla
301
Aydin
99
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/1
Regnum Golf & Country Club BodrumOn the Bodrum Peninsula, this is the first 18-hole  natural…
$380,000
