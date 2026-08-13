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Wohnungen in Marmaris, Türkei

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3 Zimmer
6
8 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Marmaris, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Marmaris, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 1/3
$9,30M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marmaris, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marmaris, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Präsentiert zum Verkauf Wohnung des Sekundärmarktes, in der Ferienstadt Marmaris. Marmaris i…
$280,724
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marmaris, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marmaris, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 75 m²
Lage: Das Hotel liegt in Sariana, Marmaris, nur 600 Meter vom Meer und Marina, bietet einen …
$380,410
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Marmaris, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marmaris, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 75 m²
Präsentiert zum Verkauf Wohnung des Sekundärmarktes, in der Ferienstadt Marmaris. Marmaris i…
$286,454
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Marmaris, Türkei
Wohnung 5 Schlafzimmer
Marmaris, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 170 m²
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Angebot - eine geräumige und moderne zweistöckige W…
$602,698
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marmaris, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marmaris, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Standort: Nur 800 Meter vom Meer und 800 Meter vom Yachthafen entfernt, hat dieses Duplex ei…
$429,680
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marmaris, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marmaris, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 1
Willkommen in Hatipirimi, einer ruhigen und modernen Ecke von Antalya, wo Komfort und Stil m…
$386,254
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Wohnung 4 zimmer in Marmaris, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Marmaris, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Marmaris, Mugla, Türkei
$718,835
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