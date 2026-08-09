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Penthäuser in Ägäisregion, Türkei

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Milas
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17 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
Wohnungen in einer Anlage mit Pool in Laufnähe zum Strand in Kuşadası, Türkei Diese modernen…
$288,332
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Penthouse 3 zimmer in Milas, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/2
Meerblick-Penthäuser in der Nähe des Flughafens in Bodrum Adabükü Adabükü ist mit seiner unb…
$167,981
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Penthouse 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 5/5
Hochwertige Wohnungen mit Aufzug in einer neu erbauten, geschlossenen Wohnanlage mit Pool in…
$276,133
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TekceTekce
Penthouse 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Modern gestaltete Wohnungen in zentraler Lage in Hisarönü, Fethiye Fethiye liegt in Muğla un…
$329,450
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Penthouse 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Hier ist eine seltene Kombination, die in einem Objekt schwer zu finden ist: das Meer vor Ih…
$1,49M
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Immobilienagentur
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Penthouse 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 3/3
Wohnungen mit Meerblick in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Kuşadası, Türkei Diese s…
$187,711
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Penthouse 5 zimmer in Konak, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 276 m²
Stockwerk 45/46
Wohnungen mit Meer und Stadtblick in der Nähe der U-Bahn in Izmir Konak Konak ist eine wicht…
$1,76M
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Penthouse 3 zimmer in Ula, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Ula, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/2
Wohnqualität in einer sicheren Anlage mit halbolympischem Pool in Muğla Esentepe Ula Esentep…
$174,572
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Penthouse 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/2
Wohnung mit einzigartiger Aussicht und Terrasse in Strandnähe in Bodrum Turgutreis Die Wohnu…
$501,750
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Penthouse 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
3-Schlafzimmer-Wohnungen mit intelligenten Heimsystemen in Gümüşlük Bodrum Die Wohnungen bef…
$401,045
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Penthouse 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Stockwerk 3/3
Brandneue Wohnungen an der prestigeträchtigsten Küste von Bodrum Die zum Verkauf stehenden W…
$1,14M
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Penthouse 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Meer und Naturblick in Kuşadası, Aydın Kuşadası hat dank seiner Nähe…
$512,595
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Penthouse 7 zimmer in Kuşadası, Türkei
Penthouse 7 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen mit Meerblick, Pool und Sicherheitskomplex in Kuşadası Die Wohnungen befinden sich…
$458,974
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Penthouse 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Stockwerk 5/5
Neubauwohnungen in einer Anlage mit Pool in Kuşadası Diese stilvollen Wohnungen befinden sic…
$189,543
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Penthouse 4 zimmer in Ägäisregion, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Ägäisregion, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Район İkicesmelik обеспечивает доступ к магазинам и паркам, где вы можете совершать покупки …
$141,122
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Penthouse 2 zimmer in Kargicak, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Kargicak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/7
Was Sie bekommen: Der Komplex an der Mittelmeerküste, in der ruhigen Gegend von Kargicak. A…
$161,350
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Penthouse 5 zimmer in Kargicak, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Kargicak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Stockwerk 1/8
Was Sie bekommen: Apartments an der Mittelmeerküste, in der ruhigen Gegend von Kargicak. …
$328,264
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Immobilienangaben in Ägäisregion, Türkei

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