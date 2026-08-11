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Wohnungen in Karabağlar, Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung in Karabağlar, Türkei
Wohnung
Karabağlar, Türkei
Fläche 201 m²
$1,96M
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Wohnung 3 zimmer in Karabağlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Karabağlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/9
Wohnungen mit Blick auf die Stadt in einem Neubau in Poligon, Izmir Diese Wohnungen befinden…
$178,336
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Wohnung 2 zimmer in Karabağlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karabağlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/9
Wohnungen mit Blick auf die Stadt in einem Neubau in Poligon, Izmir Diese Wohnungen befinden…
$120,808
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