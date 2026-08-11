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Wohnimmobilien in Torrent, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Villa in Torrent, Spanien
Villa
Torrent, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 900 m²
Luxuriöse große Villa am Stadtrand von Valencia im Torrent-Gebiet von 900m2 und ein angrenze…
$1,18M
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Villa in Torrent, Spanien
Villa
Torrent, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Dort verkauft sich ein unabhängiges Einfamilienhaus in Urbanizaci & # 243; n Bauernhaus von …
$259,957
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Villa in Torrent, Spanien
Villa
Torrent, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 422 m²
Luxuriöses Einfamilienhaus in vollem Umfang urbanizaci & # 243; n SOMMITS OF CALICANTO. Erhä…
$499,917
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