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Wohnimmobilien in Alzira, Spanien

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häuser
3
3 immobilienobjekte total found
Villa in Alzira, Spanien
Villa
Alzira, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 667 m²
If you are looking for a countryside property with quiet surroundings only 5 minutes by car …
$753,711
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Villa in Alzira, Spanien
Villa
Alzira, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 403 m²
This is a nice typical house in the Valencia region with a big garden plot. It has 2 floors.…
$347,032
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Haus 4 zimmer in la Barraca dAigues Vives, Spanien
Haus 4 zimmer
la Barraca dAigues Vives, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
(RU) Продаётся дом в Alzira в районе C.P Maria Aguas Vivas. Общая площаддь 400.00 м2, дом 20…
$2,32M
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