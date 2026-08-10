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Restaurants in Katalonien, Spanien

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Barcelona
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59 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 178 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 178 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 178 m²
Geschäftsräume in Barcelona stehen zum Verkauf.Umgebung:Wohngebiet;entwickelte Infrastruktur…
$740,736
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Restaurant, Café 200 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 200 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 200 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter in Badalona, nur 8 km vom Zentrum von Barcelona …
$578,700
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Restaurant, Café 296 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 296 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 296 m²
Im Verkauf Geschäftsräume mit einem Mieter im zentralen Bereich der Stadt. Umwelt:Urquinaon …
$1,81M
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TekceTekce
Restaurant, Café 378 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 378 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 378 m²
Zu verkaufen Geschäftsräume mit einem Mieter in der renommiertesten Gegend von Barcelona.Umw…
$983,789
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Restaurant, Café 194 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 194 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 194 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem Mieter in einem privilegierten Bereich von Barcelona.Umw…
$659,718
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Restaurant, Café 130 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 130 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 130 m²
Im Verkauf Geschäftsräume mit einem Mieter in Barcelona.Umwelt:Wohngebiet des zentralen Bezi…
$925,920
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Restaurant, Café 360 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 360 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 360 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter im Zentrum von Barcelona.Die Immobilie hat eine …
$3,30M
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Restaurant, Café 412 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 412 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 412 m²
Die Geschäftsräume befinden sich im Herzen von Barcelona auf einem der berühmtesten und über…
$4,97M
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Restaurant, Café 112 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 112 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 112 m²
Zu verkaufen Eckräume in einer prestigeträchtigen Gegend von Barcelona.Umwelt:Wohngebiet;ent…
$659,718
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Restaurant, Café 330 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 330 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 330 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in den Vororten von Barcelona.Umwelt:dichtes Wohng…
$1,16M
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Restaurant, Café 167 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 167 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 167 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter in der Küstenregion von Barcelona.Umwelt:am Wass…
$509,256
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Restaurant, Café 110 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 110 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Eck Gewerbefläche mit einem Mieter in den Vororten von Barcelona - die Stadt Mat…
$636,570
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Restaurant, Café 27 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 27 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 27 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in einem der wichtigsten touristischen Gebiete von Barcelona.D…
$682,866
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Restaurant, Café 380 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 380 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 380 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter im Zentrum von Barcelona.Umwelt:Hauptklinik für Kl…
$2,31M
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Restaurant, Café 379 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 379 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 379 m²
Zum Verkauf steht eine zweistöckige Gewerbefläche mit einem Mieter in einer privilegierten G…
$1,22M
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Restaurant, Café 47 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 47 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 47 m²
Im Verkauf Geschäftsräume mit einem Mieter in Barcelona.Umwelt:Diagonal Avenue, eine der kom…
$462,960
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Restaurant, Café 80 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 80 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 80 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem Mieter in einem Wohngebiet von Barcelona.Umwelt:dich…
$381,942
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Restaurant, Café 120 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 120 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 120 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem Mieter im zentralen Bereich von Barcelona. Umwelt:Wo…
$792,819
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Restaurant, Café 188 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 188 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 188 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem Mieter in einem prestigeträchtigen Wohngebiet von Ba…
$694,440
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Restaurant, Café 96 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 96 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 96 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem Mieter in einem privilegierten Bereich von Barcelona.Umw…
$607,635
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Restaurant, Café 75 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 75 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 75 m²
Geschäftsräume mit einem Mieter in Barcelona stehen zum Verkauf.Umgebung:aktives Gewerbegebi…
$659,718
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Restaurant, Café 203 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 203 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 203 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in Barcelona.Umwelt:Plaza Catalan Glory ist einer …
$1,31M
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Restaurant, Café 105 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 105 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 105 m²
Zum Verkauf steht ein Gebäude mit einem Mieter auf dem "Goldenen Platz" von Barcelona - Teil…
$752,310
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Restaurant, Café 100 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 100 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 100 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in einer privilegierten Gegend von Barcelona.Umwelt:400 Meter …
$844,902
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Restaurant, Café 121 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 121 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 121 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter in einer der belebtesten Gegenden von Barcelona.…
$1,25M
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Restaurant, Café 88 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 88 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 88 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter im zentralen Bereich von Barcelona.Umwelt:Wohnge…
$636,570
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Restaurant, Café 173 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 173 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 173 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem Mieter in einer prestigeträchtigen Gegend von Barcel…
$1,15M
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Restaurant, Café 347 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 347 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 347 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem Mieter im Zentrum von Barcelona.Umwelt:Klinisches Kr…
$1,85M
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Restaurant, Café 68 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 68 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 68 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem Mieter in der Altstadt von Barcelona.Umwelt:das Epiz…
$723,375
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Restaurant, Café 160 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 160 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 160 m²
Ein Geschäftslokal mit Mieter im Herzen der historischen Region Barcelona. Umwelt: dich…
$1,04M
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