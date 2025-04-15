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Wohnkomplex Wohnanlage in Bečići

Boreti, Montenegro
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ID: 39760
Neue Gebäude-ID auf Realting
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Letzte Aktualisierung: 10.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Boreti
  • Adresse
    Sremskog fronta, 22

Über den Komplex

Ein touristischer Apartmentkomplex in Bečići – einem der gefragtesten Ferienorte an der Budva-Riviera, nur wenige Gehminuten von der Promenade und dem Strand entfernt. Die Architektur des Gebäudes kombiniert Verkleidungen aus Naturstein und Holzpaneelen mit Panorama-Balkonen auf jeder Ebene – die Fassade ist so konzipiert, dass der Blick auf das Meer und die Berge maximal zur Geltung kommt. Hauptmerkmale • Etagenanzahl: 2 Untergeschosse (Parkplatz) + Erdgeschoss + 4 Etagen (2G+P+4) • Anzahl der Einheiten im aktuellen Verkauf: 20 Apartments (1.–3. Etage) • Parkplatz: zwei Untergeschosse, Aufzug, Lagerräume • Ausstattung der Gemeinschaftsbereiche: Marmorkeramik (Flure, Treppenhäuser) • Projektstatus: Projekt in der Vorverkaufsphase, frühes Umsetzungsstadium Über den Komplex Das Gebäude befindet sich im Inneren des Wohnviertels von Bečići, abseits der Hauptküstenstraße, was eine ruhigere Atmosphäre bei gleichzeitig fußläufiger Erreichbarkeit des Meeres gewährleistet. Die Apartments verfügen über Grundrisse mit einem oder zwei Schlafzimmern, die meisten Einheiten haben eine eigene Terrasse. Einige Wohnungen in den oberen Etagen bieten erweiterte Grundrisse mit zwei Schlafzimmern und zusätzlichen Ankleidezimmern. Lage • Strand von Bečići – ca. 390 m • Spa-Resort Splendid Conference & Spa Resort – ca. 230 m • Lebensmittelgeschäft in derselben Straße (Sremskog Fronta) – fußläufig erreichbar • Supermarkt Megamarket – ca. 270 m • Beginn der Promenade von Budva – ca. 700 m • Altstadt von Budva (Zitadelle) – ca. 2,5 km • Flughafen Tivat – ca. 19 km Luftlinie (ca. 25–30 Minuten mit dem Auto) Investitionspotenzial Der Status des Objekts ist ein touristischer Apartmentblock, was auf Kurzzeitvermietung und einen hohen Touristenstrom ausgerichtet ist. Die Lage, nur 5–10 Gehminuten vom Strand entfernt und in der Nähe eines großen Spa-Hotelkomplexes, schafft eine stabile Nachfrage nach tageweiser Vermietung während der Saison. Die kompakte Fläche und die Nähe zum Strand sowie zum Spa-Hotel machen die Einheit zu einer bequemen Option sowohl für den eigenen Urlaub als auch für die Kurzzeitvermietung in der Hochsaison.

Objekteigenschaften

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Boreti, Montenegro
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Entwickler-News

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Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
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