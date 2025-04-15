Wohnkomplex ЖК Dubovica

Neues Wohnkomplex-Boutique-Format in der Gegend von Dubovica, Budva - ein ruhiger grüner Hang nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt, weg von der touristischen Hektik, aber mit einem schnellen Ausgang zur gesamten Infrastruktur der Küste. Das Haus ist ein kompaktes 5-stöckiges Gebäude: Der Keller und die erste Ebene sind für Geschäftsräume in zwei Ebenen vorgesehen, und darüber befinden sich vier Wohngeschosse mit Studio-Apartments. Auf jeder Etage gibt es nur zwei spiegelbildliche Wohnungen, die Privatsphäre und das Fehlen von dichten "Antillen" Gebäuden gewährleisten, die für große Küstenkomplexe charakteristisch sind. Alle Wohnungen haben Balkone, einen Aufzug und eine Treppe in der Mitte des Gebäudes organisiert. Die Lage auf einem Hügel bietet den Wohnungen im Obergeschoss einen offenen Blick auf die Stadt und die Bergkette, und das dichte Grün schafft ein Gefühl der Privatsphäre, obwohl die gesamte städtische Infrastruktur zu Fuß erreichbar ist: Megamarket Supermarkt (Mainsky Put) - ca. 490 m (6-7 Minuten zu Fuß) Apoteka Lijek Budva 2 – ca. 520 m Busbahnhof Budva - ca. 480-500 m Grundschule "Stefan Mitrov Ljubiša" - ca. 770 m • HDL-Hypermarkt - ca. 870 m Grüner Markt (Zelena Pijaca) - ca. 1,1 km • Altstadt von Budva und Stadtstrände - ca. 1,9 km (zu Fuß 20-25 Minuten, mit dem Auto 5 Minuten) Diese Lage macht den Komplex sowohl für diejenigen interessant, die nach Zugang zum Meer und zum Stadtzentrum ohne den Lärm des Feriendamms suchen, als auch für diejenigen, die eine Wohnung für Touristen mieten möchten - dank der Gehweite des Verkehrsknotenpunktes und der Geschäfte. Der geplante Fertigstellungstermin der Bauarbeiten ist der 31.12.2026.