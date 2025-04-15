Wohnkomplex ЖК Dubovica

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Neues Wohnkomplex-Boutique-Format in der Gegend von Dubovica, Budva - ein ruhiger grüner Hang nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt, weg von der touristischen Hektik, aber mit einem schnellen Ausgang zur gesamten Infrastruktur der Küste.
Das Haus ist ein kompaktes 5-stöckiges Gebäude: Der Keller und die erste Ebene sind für Geschäftsräume in zwei Ebenen vorgesehen, und darüber befinden sich vier Wohngeschosse mit Studio-Apartments. Auf jeder Etage gibt es nur zwei spiegelbildliche Wohnungen, die Privatsphäre und das Fehlen von dichten "Antillen" Gebäuden gewährleisten, die für große Küstenkomplexe charakteristisch sind. Alle Wohnungen haben Balkone, einen Aufzug und eine Treppe in der Mitte des Gebäudes organisiert.
Die Lage auf einem Hügel bietet den Wohnungen im Obergeschoss einen offenen Blick auf die Stadt und die Bergkette, und das dichte Grün schafft ein Gefühl der Privatsphäre, obwohl die gesamte städtische Infrastruktur zu Fuß erreichbar ist:
Megamarket Supermarkt (Mainsky Put) - ca. 490 m (6-7 Minuten zu Fuß)
Apoteka Lijek Budva 2 – ca. 520 m
Busbahnhof Budva - ca. 480-500 m
Grundschule "Stefan Mitrov Ljubiša" - ca. 770 m
• HDL-Hypermarkt - ca. 870 m
Grüner Markt (Zelena Pijaca) - ca. 1,1 km
• Altstadt von Budva und Stadtstrände - ca. 1,9 km (zu Fuß 20-25 Minuten, mit dem Auto 5 Minuten)
Diese Lage macht den Komplex sowohl für diejenigen interessant, die nach Zugang zum Meer und zum Stadtzentrum ohne den Lärm des Feriendamms suchen, als auch für diejenigen, die eine Wohnung für Touristen mieten möchten - dank der Gehweite des Verkehrsknotenpunktes und der Geschäfte.
Der geplante Fertigstellungstermin der Bauarbeiten ist der 31.12.2026.
Objekteigenschaften
Objektdaten
Jahr der Inbetriebnahme
2026
Innere Details
Sicherheitsmerkmale:
Sicherheit
Exterior details
Äußere Merkmale:
Aufzug
Zusätzlich
Verwaltungsgesellschaft
Ferntransaktion
Standort auf der Karte
Budva, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen