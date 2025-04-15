  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Boreti
  4. Wohnkomplex Belvedere Residence

Wohnkomplex Belvedere Residence

Boreti, Montenegro
von
$99,811
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38108
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 3
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 21.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Boreti
  • Adresse
    XLIV ulica

Objekteigenschaften

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Belvedere Residence in Bečići ist ein moderner Wohnkomplex an der Budva-Riviera, etwa 3 km von Budva entfernt, in fußläufiger Entfernung zum Meer, zur Promenade und zur gesamten touristischen Infrastruktur der Gegend. Der Komplex wurde 2016 eröffnet und wird nicht nur als Ort für saisonale Erholung wahrgenommen, sondern auch als komfortable Option für dauerhaftes oder längeres Wohnen: Es gibt hier einen Pool, Parkplätze, Wi-Fi, und ein Teil der Apartments ist auf Panoramablicke auf das Meer ausgerichtet.  Dank seiner Lage in Bečići, in der Nähe des Strandes, von Restaurants und der alltäglichen Infrastruktur, eignet sich Belvedere Residence für das Leben am Meer in einem ruhigen Teil der Küste und bietet gleichzeitig eine bequeme Anbindung an Budva. Die Apartments sind im modernen Stil gestaltet und auf alltäglichen Komfort ausgelegt: vorgesehen sind Küchen mit Essbereich, Klimaanlage, Terrassen in einem Teil der Einheiten sowie funktionale Grundrisse, die sowohl für den Eigenbedarf als auch für die Vermietung geeignet sind.  Ein weiterer Vorteil des Komplexes ist sein nachvollziehbares Mietpotenzial: Das Format bezugsfertiger, möblierter Apartments am Meer, die gefragte touristische Lage und gute Nutzerbewertungen machen Belvedere Residence zu einer interessanten Option sowohl für die private Nutzung als auch für die Erzielung von Einnahmen aus Kurzzeit- oder Saisonvermietung.
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 53.0
Preis pro m², USD 4,805
Wohnungspreis, USD 254,689
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 95.0 – 96.0
Preis pro m², USD 4,362 – 4,649
Wohnungspreis, USD 418,746 – 441,691
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 36.0
Preis pro m², USD 4,748
Wohnungspreis, USD 170,940
Wohnungen Kondominium
Fläche, m² 27.0
Preis pro m², USD 4,122
Wohnungspreis, USD 111,283

Standort auf der Karte

Boreti, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Alle Nachrichten
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Belvedere Residence
Boreti, Montenegro
von
$99,811
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen