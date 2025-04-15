Wohnkomplex Belvedere Residence

Belvedere Residence in Bečići ist ein moderner Wohnkomplex an der Budva-Riviera, etwa 3 km von Budva entfernt, in fußläufiger Entfernung zum Meer, zur Promenade und zur gesamten touristischen Infrastruktur der Gegend. Der Komplex wurde 2016 eröffnet und wird nicht nur als Ort für saisonale Erholung wahrgenommen, sondern auch als komfortable Option für dauerhaftes oder längeres Wohnen: Es gibt hier einen Pool, Parkplätze, Wi-Fi, und ein Teil der Apartments ist auf Panoramablicke auf das Meer ausgerichtet. Dank seiner Lage in Bečići, in der Nähe des Strandes, von Restaurants und der alltäglichen Infrastruktur, eignet sich Belvedere Residence für das Leben am Meer in einem ruhigen Teil der Küste und bietet gleichzeitig eine bequeme Anbindung an Budva. Die Apartments sind im modernen Stil gestaltet und auf alltäglichen Komfort ausgelegt: vorgesehen sind Küchen mit Essbereich, Klimaanlage, Terrassen in einem Teil der Einheiten sowie funktionale Grundrisse, die sowohl für den Eigenbedarf als auch für die Vermietung geeignet sind. Ein weiterer Vorteil des Komplexes ist sein nachvollziehbares Mietpotenzial: Das Format bezugsfertiger, möblierter Apartments am Meer, die gefragte touristische Lage und gute Nutzerbewertungen machen Belvedere Residence zu einer interessanten Option sowohl für die private Nutzung als auch für die Erzielung von Einnahmen aus Kurzzeit- oder Saisonvermietung.