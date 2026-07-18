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Neubauwohnungen in Sveti Stefan, Montenegro

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Wohnanlage Blizikuce Hills - Pool Residences
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Wohnanlage Blizikuce Hills - Pool Residences
Sveti Stefan, Montenegro
von
$626,566
Blizikuće Hills Pool Residences – eine Wohnanlage mit 9 Reihenhäusern an der Budva-Riviera mit Panoramablick auf die Insel Sveti Stefan, das Meer und die Berge. Der Komplex wurde als eine Kombination aus luxuriösem Leben, natürlicher Umgebung und durchdachter Infrastruktur für einen gesunden…
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