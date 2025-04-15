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Wohnkomplex Bellemond Residence

Becici, Montenegro
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ID: 38114
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 12
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Letzte Aktualisierung: 21.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Becici
  • Adresse
    Jadranski put

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2022

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Bellemond Residence – eine erstklassige Wohnanlage in Bečići Bellemond Residence liegt im Ort Bečići an der Budva-Riviera. Das Gebäude steht in der ersten Reihe – nur wenige Schritte vom Meer entfernt, und jede Bebauung davor ist verboten. Zum Sandstrand sind es nur 150 m, das Zentrum der Altstadt von Budva ist etwa zwei Kilometer entfernt, der Flughafen Tivat ist in etwa 30 Minuten und der Flughafen Podgorica in etwa 50 Minuten erreichbar. Die Anlage ist von einer gut ausgebauten Infrastruktur umgeben: Die Uferpromenade, Strände, Restaurants, ein Park und eine orthodoxe Kirche befinden sich buchstäblich nur wenige Gehminuten entfernt. Bečići ist ein Familienurlaubsort mit etwa 1500 Einwohnern, bekannt für seinen langen Strand, der jährlich mit der „Blauen Flagge“ ausgezeichnet wird; bis zum historischen Budva sind es etwa 2 km. Die Anlage ist ein stilvolles achtstöckiges Gebäude, das Apartments mit einem und zwei Schlafzimmern mit einer Fläche ab 42 m² umfasst. Dank der Biegung der Küstenlinie haben fast alle Wohnungen Panoramablick auf die Adria; von den großzügigen Terrassen aus ist die Brandung zu hören, und Sonnenauf- und -untergänge wirken märchenhaft. Die Innenräume wurden nach einem Designbüro-Projekt gestaltet: Es werden Naturmarmor, Designholz und Stein, Murano-Glas, Möbel und Geräte von Weltmarken, die mit Aman, Armani und Kempinski zusammenarbeiten, verwendet. Die Apartments werden schlüsselfertig mit installiertem Smart-Home-System Legrand verkauft und können durch individuelle Ausstattung ergänzt werden. Bellemond Residence bietet ein Serviceangebot, das mit einem Fünf-Sterne-Hotel vergleichbar ist. Den Bewohnern steht eine private Sandstrandzone mit flachem Zugang und weichem Sand zur Verfügung; der Strand ist mit der internationalen Umweltauszeichnung „Blue Flag“ ausgezeichnet, dort können im Voraus Plätze reserviert werden und die Anreise erfolgt mit einem Elektro-Buggy. Den Bewohnern stehen ein 24-Stunden-Concierge-Service, Sicherheitsdienst und Reinigungsowie ein Fitnesscenter, ein SPA-Komplex mit Pool, Sauna und Hamam zur Verfügung. Die Infrastruktur wird ergänzt durch Ruhezonen, Restaurants am Meer, grüne Terrassen, Videoüberwachung und das Smart-Home-System, was ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort gewährleistet Bečići zieht Touristen mit seinem weitläufigen Strand an, der von Bergen und sauberem Meer umgeben ist; die Stadt Budva mit ihrem historischen Zentrum liegt 2 km entfernt. In der Nähe der Anlage befinden sich Supermärkte (etwa 8 Minuten zu Fuß), Restaurants (7 Minuten), ein medizinisches Zentrum (2 Minuten), ein Vergnügungspark (10 Minuten) und eine Schule (18 Minuten). Dank der Kombination aus erster Meereslinie, Panoramablicken, Designer-Innenräumen und einem vollständigen Serviceangebot eignet sich Bellemond Residence sowohl für luxuriöse Erholung als auch für dauerhaftes Wohnen und Investitionen.
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 47.0 – 49.0
Preis pro m², USD 7,006 – 7,609
Wohnungspreis, USD 329,261 – 372,856
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 77.0
Preis pro m², USD 7,271
Wohnungspreis, USD 559,858

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Becici, Montenegro
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15.04.2025
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