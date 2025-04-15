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Wohnkomplex Alivia Boutique Residences

Przno, Montenegro
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ID: 38127
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 27
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 01.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Przno
  • Adresse
    M 1

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Alivia Hotel & Residences ist ein Premium-Komplex aus Apartments und Hotelinfrastruktur in der Nähe von Sveti Stefan an der Budva-Riviera. Das Projekt vereint Möglichkeiten für den Eigenbedarf, Urlaub am Meer und Mieteinnahmen in einer der prestigeträchtigsten Gegenden an der Küste Montenegros. Der Komplex befindet sich auf einem privaten Gelände von etwa 10.000 m² inmitten von Olivenhainen und mediterraner Natur. Der Standort verbindet eine ruhige Atmosphäre, die Nähe zum Meer und eine bequeme Anbindung an die wichtigsten Ferienorte der Budva-Riviera. Das Projektkonzept orientiert sich an einem Fünf-Sterne-Resort-Format mit einem breiten Dienstleistungsangebot für Eigentümer und Gäste. Immobilienbesitzer können die Infrastruktur des Komplexes nutzen und am Mietverwaltungsprogramm teilnehmen. Infrastruktur des Komplexes: Panoramapool mit Blick auf das Meer und Sveti StefanBarSPA-BereichTerrassen zum EntspannenPrivates Gelände von etwa 10.000 m²Professionelles HotelmanagementStrandtransfer mit GolfcartsMöglichkeiten zum YachtingAngeln und Erholung am MeerLage: Sveti Stefan — in der Nähe des KomplexesMilocer-Park — wenige Autominuten entferntStrände der Budva-Riviera — in unmittelbarer NäheBudva — etwa 10 Autominuten entferntFlughafen Tivat — etwa 21 km entferntInvestitionspotenzial: Möglichkeit zur Eigennutzung und Erzielung von MieteinnahmenProfessionelle Verwaltung des MietbestandsHohe Nachfrage nach Ferienimmobilien in der Gegend von Sveti StefanBegrenztes Angebot an neuen Projekten dieser Art an der KüsteWertsteigerungspotenzial der Immobilie nach Fertigstellung des BausDie Fertigstellung des Baus ist für das IV. Quartal 2026 geplant.

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Przno, Montenegro
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Entwickler-News

15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
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