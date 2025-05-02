Wohnkomplex Ziloj kompleks v Blizikuce

Beginn des Verkaufs von Wohnungen in einem geschlossenen Komplex, im Elite-Dorf von Blizikuche
12 km vom Zentrum von Budva
Die Vorteile des Komplexes sind, dass es sich an einem Ort befindet, wo die Windmühle Rosen treffen, wo es eine garantierte Pitchfork auf dem Meer und eine ruhige Nachbarschaft.
Der Komplex befindet sich auf dem Gebiet von 2500 m2
Es besteht aus nur 3 Häusern auf 3 Etagen.
18 Wohnungen
12 Garagen, Fitnessraum, Sauna
Wir übernehmen auch die Verwaltung der Wohnungen, die Sie Einkommen, während Sie weg.
Verfügbare Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern