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Wohnkomplex Ziloj kompleks v Blizikuce

Radenovici, Montenegro
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$5,043
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ID: 35516
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Radenovici

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Über den Komplex

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Beginn des Verkaufs von Wohnungen in einem geschlossenen Komplex, im Elite-Dorf von Blizikuche

12 km vom Zentrum von Budva

Die Vorteile des Komplexes sind, dass es sich an einem Ort befindet, wo die Windmühle Rosen treffen, wo es eine garantierte Pitchfork auf dem Meer und eine ruhige Nachbarschaft.

Der Komplex befindet sich auf dem Gebiet von 2500 m2

Es besteht aus nur 3 Häusern auf 3 Etagen.

18 Wohnungen

12 Garagen, Fitnessraum, Sauna

Wir übernehmen auch die Verwaltung der Wohnungen, die Sie Einkommen, während Sie weg.

Verfügbare Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern

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Radenovici, Montenegro
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