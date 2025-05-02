Wohnkomplex Ziloj kompleks v Blizikuce

Beginn des Verkaufs von Wohnungen in einem geschlossenen Komplex, im Elite-Dorf von Blizikuche

12 km vom Zentrum von Budva

Die Vorteile des Komplexes sind, dass es sich an einem Ort befindet, wo die Windmühle Rosen treffen, wo es eine garantierte Pitchfork auf dem Meer und eine ruhige Nachbarschaft.

Der Komplex befindet sich auf dem Gebiet von 2500 m2

Es besteht aus nur 3 Häusern auf 3 Etagen.

18 Wohnungen

12 Garagen, Fitnessraum, Sauna

Wir übernehmen auch die Verwaltung der Wohnungen, die Sie Einkommen, während Sie weg.

Verfügbare Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern