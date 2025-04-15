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Wohnkomplex Lenara Residence

43 b, Montenegro
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ID: 38147
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 11
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Letzte Aktualisierung: 27.06.26

Standort

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  • Adresse
    43 b

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Rusca Son (Lenara Residence) ist eine moderne Wohnanlage in Becici, nur 5 Minuten vom Meer entfernt. Das Projekt besteht aus 23 Wohnungen: 4 Studios, 10 1+1 Wohnungen, 7 2+1 Wohnungen und 2 Zwei-Level-Penthouses. Der Komplex bietet Apartments mit Meerblick, teilweisem Meerblick, Terrassen, Garten und Penthouses mit Panoramaterrassen und eigenen Infinity-Pools. Der Komplex wurde im Format eines Appartementhotels mit Infrastruktur für komfortables Wohnen und Mieten geschaffen: SPA, Fitness, Sauna, Schwimmbad, Reinigung und Parkplatz. Auf der lokalen Etage gibt es direkten Zugang zur SPA-Zone, Fitness und Pool, und Wohnungen dieser Ebene haben Terrassen mit Zugang zum Pool und Bereiche zum Sonnenbaden. Besonderes Augenmerk wird auf Komfort und Infrastruktur gelegt: Der Komplex ist mit einem zweistufigen Parkplatz für 23 Autos ausgestattet, der eine bequeme Manövrierung und Unterkunft auch für große Autos bietet. Die Architektur des Gebäudes umfasst moderne Fassaden, geräumige Terrassen und ein durchdachtes Layout, das sich auf die maximale Nutzung von Raum und Meerblick konzentriert. Der Komplex befindet sich in Becici - einer der beliebtesten Resort-Bereiche der Budva Riviera. Dieser Bereich ist bekannt für seinen breiten Sandstrand, der als einer der besten in Montenegro gilt, sowie eine entwickelte Infrastruktur für Erholung und Leben. In unmittelbarer Nähe des Komplexes sind: Promenade und Strand Bechichirestorana, Cafés und Strandclubs Supermärkte und alltägliche Infrastruktur Gehwege entlang des Meeres Auch in wenigen Minuten Fahrt ist die Altstadt von Budva - das historische und touristische Zentrum der Region mit Restaurants, Boutiquen und kulturellen Leben. Die Lage kombiniert die Ruhe des Wohngebiets und die Nähe zu touristischen Aktivitäten, die den Komplex sowohl für dauerhafte Residenz als auch für die Vermietung bequem macht.

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43 b, Montenegro
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15.04.2025
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