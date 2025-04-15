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Wohnkomplex Blizikuce Hills - Pool Residences

Sveti Stefan, Montenegro
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ID: 38150
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 34
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Letzte Aktualisierung: 27.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Stadt
    Sveti Stefan

Objekteigenschaften

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Blizikuće Hills Pool Residences – eine Wohnanlage mit 9 Reihenhäusern an der Budva-Riviera mit Panoramablick auf die Insel Sveti Stefan, das Meer und die Berge. Der Komplex wurde als eine Kombination aus luxuriösem Leben, natürlicher Umgebung und durchdachter Infrastruktur für einen gesunden Lebensstil konzipiert – moderne Architektur trifft auf Olivenhaine und mediterranes Grün, das das Gelände umgibt. Über das Konzept: Jedes der 9 Reihenhäuser ist ein vierstöckiges Haus mit eigenem Pool und einer Garage für 2 Autos, konzipiert für diejenigen, die inmitten der Natur leben möchten, aber dennoch in Reichweite von Stadt und Meer sein wollen. Die Architektur basiert auf 2,5 m hohen Panoramafenstern und Terrassen mit Meerblick, während die Fassaden und Brüstungen aus natürlichem lokalem Stein gefertigt sind – das Projekt konzentriert sich nicht auf den Maßstab, sondern auf die Qualität und Privatsphäre jedes Hauses. Materialien und Bauqualität: Fassaden, Treppen und Brüstungen aus natürlichem lokalem SteinEichenparkett in den Schlafzimmern, Feinsteinzeug in den Badezimmern und TechnikräumenSanitärausstattung von Villeroy & BochMulti-Split-Klimaanlagen von Cooper Hunter (Kanada)Einbruchsichere Eingangstüren, Innentüren aus Holz und MDFGlasfaser-Internet, Brandschutzsystem, Alarmanlage, VideoüberwachungStädtische Wasserversorgung, Reserve-Wassertank, BioseptiksystemVoll ausgestattete Pools mit Mosaikfliesen und WasserreinigungssystemLage: Insel Sveti Stefan – ca. 5 Autominuten entferntBudva – ca. 10 Autominuten entferntStrände – ca. 5 Autominuten entferntPorto Montenegro und Kotor (UNESCO-Welterbe) – ca. 30 Autominuten entferntFlughafen Tivat und Flughafen Podgorica – ca. 50 Autominuten entferntSkigebiete – ca. 2 Autostunden entferntBlizikuće Hills ist ein Format für diejenigen, die ein eigenes Haus mit Pool in einer ruhigen, grünen Gegend der Budva-Riviera suchen, aber nicht auf die Nähe zum Meer und zur Infrastruktur verzichten möchten. Es eignet sich sowohl für den dauerhaften Wohnsitz einer Familie als auch für die saisonale Nutzung mit Vermietungsmöglichkeit – insbesondere angesichts der Nähe zu Sveti Stefan, einem der bekanntesten Orte an der Adria. Investitionspotenzial: Die Budva-Riviera bleibt eines der stabilsten Wachstumssegmente des montenegrinischen Immobilienmarktes. Der Kauf direkt vom Bauträger befreit von der Grunderwerbsteuer, und der Besitz eines Reihenhauses berechtigt zur Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis in Montenegro. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt die Instandhaltung des Hauses und die Organisation der Vermietung, sodass sich der Eigentümer nicht selbst darum kümmern muss.

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15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
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