Wohnkomplex Anatolia Becici

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Anatolia ist ein moderner Wohnkomplex in Bečići an der Budva-Riviera, der auf einer leichten Anhöhe 300–400 Meter vom Meer entfernt liegt. Das Projekt umfasst vier Gebäude mit unterschiedlicher Geschosszahl und vereint eine entwickelte interne Infrastruktur, Panoramablicke auf das Meer und die Berge sowie eine günstige Lage in der Nähe des Strandes und des Zentrums von Bečići.
Der Komplex besteht aus vier Gebäuden (Anatolia 1, 2, 3 und 4) mit fünf bis sieben Etagen, die vollständig fertiggestellt und bezugsfertig sind. Verfügbar sind Wohnungen von Studios bis hin zu Apartments mit zwei Schlafzimmern, wobei jede Wohnung über eine eigene Terrasse verfügt.
Infrastruktur:
AußenpoolTiefgarage mit AufzügenSolarpaneele zur Energieversorgung der GemeinschaftsbereicheKinderspielplätze und ErholungsbereicheRestaurant auf dem Gelände Mini-MarktVideoüberwachung und bewachtes GeländeDer Erwerb eines Stellplatzes ist möglich: 27.000–30.000 €Lage:
Strand von Bečići — ca. 300–400 mAltstadt von Budva — ca. 3 kmFlughafen Tivat — ca. 30 MinutenFlughafen Podgorica — ca. 60 MinutenInvestitionspotenzial:
Anatolia ist von Anfang an für zwei Nutzungsarten konzipiert: als dauerhafter Wohnsitz am Meer und für die saisonale Vermietung der Apartments während der touristischen Hochsaison in Bečići. Die entwickelte interne Infrastruktur sowie die Nähe zum Strand und zum Ortszentrum sorgen für eine stabile Nachfrage sowohl bei Käufern, die selbst einziehen möchten, als auch bei Mietern, was den Komplex zu einem attraktiven Investitionsobjekt macht.
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