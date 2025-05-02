🌊Alivia Hotel & Residences, Sveti Stefan

Premium Ferienwohnungen am Meer mit garantiert 8% Jahresrendite

Alivia Hotel & Residences ist ein exklusives Aparthotel im Herzen von Montenegro, in der legendären Bucht von Sveti Stefan. Dies ist mehr als nur ein Zuhause am Meer – es ist ein vollwertiges Investment-Tool mit 5-Sterne-Service und einem privaten 10.000 m2 Territorium.

🏆Warum Alivia Hotel & Residences

Management der Premiummarke Babylon Hospitality

Ein professioneller Betreiber sorgt für einwandfreien 24/7-Service, hohe Belegung und transparente Mieteinkommen. Ihre Unterkunft führt auf der Ebene eines 5-Sterne-Hotels mindestens.

Abgeschiedene Lage am Meer

Der Komplex liegt zwischen Budva und Sveti Stefan, umgeben von einem Olivenhain und dem Miločer Park. Schneller Zugang zum Strand (Golf-Cart Transfer), dennoch genießen Sie Ruhe und Ruhe von der lebhaften Budva Riviera entfernt.

Flexible Eigentumsoptionen

Sie können:

Live in der Wohnung selbst

Mieten Sie es unter Babylon Hospitality Management

Verdienen Sie das passive Einkommen während der Nutzung der gesamten Hotelinfrastruktur jederzeit

🛂Wohnanlage

Beim Kauf einer Wohnung ab 250.000 € erhalten Sie das Recht auf vorübergehende Residenz in Montenegro – ein Schritt hin zum europäischen Status, bevor das Land der EU beitritt.

✨Innen- und Infrastruktur

Apartments: von 37 bis 112 m2, plus Penthouses mit Terrassen von 140 m2.

Stil: mediterranes Design mit Naturholz, Marmor und luxuriösen Stoffen.

Infrastruktur vor Ort: