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Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan

Przno, Montenegro
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ID: 35101
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Przno
  • Adresse
    M 1

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    9

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

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🌊Alivia Hotel & Residences, Sveti Stefan
Premium Ferienwohnungen am Meer mit garantiert 8% Jahresrendite

Alivia Hotel & Residences ist ein exklusives Aparthotel im Herzen von Montenegro, in der legendären Bucht von Sveti Stefan. Dies ist mehr als nur ein Zuhause am Meer – es ist ein vollwertiges Investment-Tool mit 5-Sterne-Service und einem privaten 10.000 m2 Territorium.

🏆Warum Alivia Hotel & Residences

Management der Premiummarke Babylon Hospitality
Ein professioneller Betreiber sorgt für einwandfreien 24/7-Service, hohe Belegung und transparente Mieteinkommen. Ihre Unterkunft führt auf der Ebene eines 5-Sterne-Hotels mindestens.

Abgeschiedene Lage am Meer
Der Komplex liegt zwischen Budva und Sveti Stefan, umgeben von einem Olivenhain und dem Miločer Park. Schneller Zugang zum Strand (Golf-Cart Transfer), dennoch genießen Sie Ruhe und Ruhe von der lebhaften Budva Riviera entfernt.

Flexible Eigentumsoptionen
Sie können:

  • Live in der Wohnung selbst

  • Mieten Sie es unter Babylon Hospitality Management

  • Verdienen Sie das passive Einkommen während der Nutzung der gesamten Hotelinfrastruktur jederzeit

🛂Wohnanlage

Beim Kauf einer Wohnung ab 250.000 € erhalten Sie das Recht auf vorübergehende Residenz in Montenegro – ein Schritt hin zum europäischen Status, bevor das Land der EU beitritt.

✨Innen- und Infrastruktur

Apartments: von 37 bis 112 m2, plus Penthouses mit Terrassen von 140 m2.
Stil: mediterranes Design mit Naturholz, Marmor und luxuriösen Stoffen.

Infrastruktur vor Ort:

  • Spa Zone

  • Panorama-Pool mit Meerblick-Bar

  • Golfcart Transfer zum Strand

  • Yacht- und Angeleinrichtungen

  • Landschaftspark

  • 24/7 Concierge und Sicherheit

Standort auf der Karte

Przno, Montenegro
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