  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Boreti
  4. Wohnkomplex New Becici - 60K

Wohnkomplex New Becici - 60K

Boreti, Montenegro
von
$143,363
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38113
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 10
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 21.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Boreti
  • Adresse
    XLIV ulica, s 42 ANATOLIA New Becici

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Der Komplex Bečići 60K ist nicht nur ein Neubau, sondern eine echte Ferienstadt an einem der prestigeträchtigsten Orte der Budva-Riviera. Auf einem Hügel gelegen, nur dreihundert Meter vom Strand entfernt, erstreckt er sich über ein Grundstück von etwa 60.000 m² und besteht aus mehreren modernen Gebäuden und einem Hotelblock. Von hier aus eröffnen sich Panoramablicke auf die Adria, und die Lage selbst vereint die Ruhe der Bergluft mit der Nähe zum Leben in Budva. Im Komplex steht eine große Auswahl an Wohnungen zur Verfügung: von kompakten Studios bis hin zu geräumigen Apartments mit mehreren Schlafzimmern. Alle Wohnungen werden mit hochwertiger „Endausbau“-Ausstattung, ausgestatteten Badezimmern und Klimaanlagen übergeben. Dank der günstigen Ausrichtung sind die Wohnungen sonnendurchflutet und bieten Meerblick.  Der Komplex verfügt zudem über eine ausgebaute, hauseigene Infrastruktur. In den Erdgeschossen werden ein großer Supermarkt, mehrere Geschäfte und ein Fitnesscenter untergebracht, während das Gelände von einem Restaurant und einem Pool verschönert wird. Für Autos sind mehrstöckige Tiefgaragen vorgesehen, und für die Sicherheit sorgen Wachdienst und Concierge-Service. Mit anderen Worten: Alles, was man zum Leben, Erholen und Geschäftemachen braucht, ist griffbereit – Sie müssen den Komplex nicht einmal verlassen. Angesichts der Prestigeträchtigkeit der Gegend, der fußläufigen Erreichbarkeit des Meeres und der entwickelten eigenen Infrastruktur ist Bečići 60K eines der attraktivsten Angebote auf dem Markt. Der Komplex vereint ein hohes Maß an Komfort, eine lebendige Urlaubsatmosphäre und ein Potenzial zur Wertsteigerung, weshalb er sich sowohl für das dauerhafte Wohnen als auch für die Vermietung oder den späteren Weiterverkauf eignet.
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 42.0 – 57.5
Preis pro m², USD 3,413 – 3,671
Wohnungspreis, USD 143,363 – 210,947
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 42.0
Preis pro m², USD 3,606
Wohnungspreis, USD 151,437

Standort auf der Karte

Boreti, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Alle Nachrichten
Sie sehen gerade
Wohnkomplex New Becici - 60K
Boreti, Montenegro
von
$143,363
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen