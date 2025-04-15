Wohnkomplex New Becici - 60K

Der Komplex Bečići 60K ist nicht nur ein Neubau, sondern eine echte Ferienstadt an einem der prestigeträchtigsten Orte der Budva-Riviera. Auf einem Hügel gelegen, nur dreihundert Meter vom Strand entfernt, erstreckt er sich über ein Grundstück von etwa 60.000 m² und besteht aus mehreren modernen Gebäuden und einem Hotelblock. Von hier aus eröffnen sich Panoramablicke auf die Adria, und die Lage selbst vereint die Ruhe der Bergluft mit der Nähe zum Leben in Budva. Im Komplex steht eine große Auswahl an Wohnungen zur Verfügung: von kompakten Studios bis hin zu geräumigen Apartments mit mehreren Schlafzimmern. Alle Wohnungen werden mit hochwertiger „Endausbau“-Ausstattung, ausgestatteten Badezimmern und Klimaanlagen übergeben. Dank der günstigen Ausrichtung sind die Wohnungen sonnendurchflutet und bieten Meerblick. Der Komplex verfügt zudem über eine ausgebaute, hauseigene Infrastruktur. In den Erdgeschossen werden ein großer Supermarkt, mehrere Geschäfte und ein Fitnesscenter untergebracht, während das Gelände von einem Restaurant und einem Pool verschönert wird. Für Autos sind mehrstöckige Tiefgaragen vorgesehen, und für die Sicherheit sorgen Wachdienst und Concierge-Service. Mit anderen Worten: Alles, was man zum Leben, Erholen und Geschäftemachen braucht, ist griffbereit – Sie müssen den Komplex nicht einmal verlassen. Angesichts der Prestigeträchtigkeit der Gegend, der fußläufigen Erreichbarkeit des Meeres und der entwickelten eigenen Infrastruktur ist Bečići 60K eines der attraktivsten Angebote auf dem Markt. Der Komplex vereint ein hohes Maß an Komfort, eine lebendige Urlaubsatmosphäre und ein Potenzial zur Wertsteigerung, weshalb er sich sowohl für das dauerhafte Wohnen als auch für die Vermietung oder den späteren Weiterverkauf eignet.