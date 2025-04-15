  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Becici
  4. Wohnkomplex Skyline Becici

Wohnkomplex Skyline Becici

Becici, Montenegro
von
$229,450
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38112
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 7
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 21.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Becici
  • Adresse
    Jadranski put

Objekteigenschaften

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский
Die moderne Wohnanlage Skyline Apartments befindet sich in Becicici - einer der beliebtesten Resorts der Budva Riviera, direkt am Meer. Das Projekt ist ein modernes Wohnhaus mit Wohnungen, konzentriert auf komfortables Wohnen und Ruhe in der Nähe der Küste. Der Komplex verfügt über eine gute Lage, Panoramablick und funktionale Layouts von Wohnungen. Die Apartments sind mit Küchen, Erholungsgebieten und Badezimmern ausgestattet, was sie sowohl für einen kurzfristigen als auch langfristigen Aufenthalt bequem macht. Auf dem Gebiet des Komplexes und in seiner unmittelbaren Umgebung sind vorgesehen: offener Pool direkter Zugang zum Strand Parkplatz Wi-Fi und moderne Kommunikation und bequeme Eingangsgruppen Der Komplex konzentriert sich auf komfortablen Alltag und Ruhe am Meer.
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 47.0 – 50.0
Preis pro m², USD 4,882 – 5,966
Wohnungspreis, USD 229,450 – 298,285

Standort auf der Karte

Becici, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Alle Nachrichten
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Skyline Becici
Becici, Montenegro
von
$229,450
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen