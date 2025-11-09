Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Meladeia
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Meladeia, Zypern

wohnungen
5
5 immobilienobjekte total found
Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
This agricultural field is located in the serene countryside of the Meladeia community in th…
$127,733
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
Land 1: A 13,044 sqm agricultural land in Zone G3 with a building factor of 10% and a covera…
$243,854
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
Agricultural plot of 5,352 sqmWith access to a registered road (asphalt) of appx 30 lengh, a…
$58,060
Eine Anfrage stellen
Ness Wii MarketNess Wii Market
Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
This is a 13,044 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, classified under Zone G3. …
$116,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
Agriculture plot of 28,763 sqm.with close access to Meladeia, Lysos and Peristerona villages…
$232,242
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Meladeia, Zypern

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen