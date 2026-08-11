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Wohnimmobilien in Mesogi, Zypern

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65 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Mesogi, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
In einer der begehrtesten Wohngegenden von Mesoga gelegen, kombiniert diese moderne Wohnanla…
$194,366
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Wohnung 3 zimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Mesogi, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Diese drei Schlafzimmer Häuser, in Tremitus, einem gemütlichen Vorort von Paphos, sind für e…
$581,060
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Wohnung 2 zimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Mesogi, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
In einer ruhigen Wohngegend von Mesogi gelegen, verbindet diese Kammerwohnanlage moderne Arc…
$369,168
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mesogi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 201 m²
Luxusimmobilien in Mesogi – Projektbeschreibung Entdecken Sie eine exklusive Kollektion von…
$519,033
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Villa in Mesogi, Zypern
Villa
Mesogi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 229 m²
Das großartige Projekt bietet eine spektakuläre Lage in den malerischen Hügeln des Dorfes Ts…
$1,83M
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Wohnung 2 zimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Mesogi, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
In der ruhigen Wohngegend von Anavargos, die den Komfort der lokalen Gemeinschaft mit der Be…
$322,574
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Wohnung 2 zimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Mesogi, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 103 m²
Dieses Wohnprojekt befindet sich in einer gemütlichen Gegend von Mesoga, einem Vorort von Pa…
$479,350
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mesogi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Ein neuer Komplex im Bereich Mesogi (Paphos). Das durchdachte Layout der Villen bietet eine…
$623,896
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Wohnung 3 zimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Mesogi, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Auf einer malerischen Klippe im Dorf Tremitusa, Paphos, gibt es eine moderne Wohnanlage im R…
$437,211
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mesogi, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Zum Verkauf durch Projekt: Diese moderne Wohnung mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern biet…
$354,510
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Wohnung 2 zimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Mesogi, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Dieses Wohnprojekt befindet sich in einer gemütlichen Gegend von Mesoga, einem Vorort von Pa…
$292,415
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mesogi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Diese Villen mit drei Schlafzimmern sind ideal für dauerhaftes Wohnen. Das Projekt verfügt …
$576,810
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Villa in Mesogi, Zypern
Villa
Mesogi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Das großartige Projekt bietet eine spektakuläre Lage in den malerischen Hügeln des Dorfes Ts…
$1,88M
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Haus 3 Schlafzimmer in Mesogi, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Mesogi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Moderne 3-Schlafzimmer-Villas in Mesogi, Paphos Die durchdachten Innenräume umfassen 3 geräu…
$660,977
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Villa in Mesogi, Zypern
Villa
Mesogi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 345 m²
ABSOLUTE — Contemporary Three-Bedroom Villa in Mesogi, Paphos This elegant three-bedroom,…
$586,746
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mesogi, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 99 m²
Im Herzen von Mesogi, nur wenige Minuten von der International School of Paphos entfernt, is…
$302,529
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Villa in Mesogi, Zypern
Villa
Mesogi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Dieses freistehende Haus bietet moderne Unterkünfte mit einer Innenfläche von …
$559,841
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Wohnung 4 zimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Mesogi, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 570 m²
Diese moderne private Residenz bietet einen atemberaubenden Blick auf die Küste von Paphos u…
$5,15M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mesogi, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Im Herzen von Mesogi, nur wenige Minuten von der International School of Paphos entfernt, is…
$395,888
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Wohnung in Mesogi, Zypern
Wohnung
Mesogi, Zypern
Eine normale Form und Ebene Wohngrundstück in Mesoyi, Paphos, mit unverbauter Aussicht, mit …
$483,975
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mesogi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Diese Villen mit drei Schlafzimmern sind ideal für dauerhaftes Wohnen. Das Projekt verfügt …
$565,038
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mesogi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Diese Villen mit drei Schlafzimmern sind ideal für dauerhaftes Wohnen. Das Projekt verfügt …
$553,115
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Wohnung 3 zimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Mesogi, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
In einer der begehrtesten Wohngegenden von Mesoga gelegen, kombiniert diese moderne Wohnanla…
$451,615
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Wohnung in Mesogi, Zypern
Wohnung
Mesogi, Zypern
Dieses weitläufige Wohnfeld liegt ideal im charmanten Dorf Mesogi, nur 500 Meter vom Dorfzen…
$564,175
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Wohnung 2 zimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Mesogi, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Auf einer malerischen Klippe im Dorf Tremitusa, Paphos, gibt es eine moderne Wohnanlage im R…
$368,178
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mesogi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Luxusimmobilien in Mesogi – Projektbeschreibung Entdecken Sie eine exklusive Kollektion von…
$507,369
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mesogi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Diese Villen mit drei Schlafzimmern sind ideal für dauerhaftes Wohnen. Das Projekt verfügt …
$553,115
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mesogi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 138 m²
INVESTITIONEN FÜR DIE ZUKUNFT Dies ist ein Grundstück in seiner eigenen Liga; es ist 1580m2 …
$1,11M
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Haus 4 Schlafzimmer in Mesogi, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Mesogi, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Eine Sammlung von vier modernen Villen mit (optional)privaten Schwimmbädern und schönen Gärt…
$820,423
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Haus 4 Schlafzimmer in Mesogi, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Mesogi, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Eine Sammlung von vier modernen Villen mit (optional)privaten Pools und schönen Gärten mit S…
$855,837
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Immobilienangaben in Mesogi, Zypern

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