Wohnimmobilien in Simou, Zypern

wohnungen
6
6 immobilienobjekte total found
Wohnung in Simou, Zypern
Wohnung
Simou, Zypern
Agricultural land located in Simou, Paphos The size of this property is 14716 m.sq and it…
$75,479
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Simou, Zypern
Wohnung
Simou, Zypern
INVESTMENT OPPORTUNITY.Simou is mountainous settlement close to Polis and around 30 km north…
$68,511
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Simou, Zypern
Wohnung
Simou, Zypern
Residential field with a building density of 90%, in Simou village of Paphos district. I…
$197,406
Eine Anfrage stellen
Ness Wii MarketNess Wii Market
Wohnung in Simou, Zypern
Wohnung
Simou, Zypern
For sale: A large field for sale in Simou Village, located in Paphos District, offering a g…
$127,733
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Simou, Zypern
Wohnung
Simou, Zypern
For sale residential land in Simou village in Paphos district. The land is adjacent to a …
$41,804
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Simou, Zypern
Wohnung
Simou, Zypern
Land for sale in Simou, Paphos at a bargain price!!Only nbsp;1 0.000!!!The size of this prop…
$116,121
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24

Immobilienangaben in Simou, Zypern

mit Bergblick
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
