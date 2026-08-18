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Wohnimmobilien in Koinoteta Times, Zypern

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wohnungen
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7 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Timi, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Timi, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Luxus 4-Schlafzimmer Bungalow in Timi, Paphos. Dieser außergewöhnliche 4-Schlafzimmer Bungal…
$932,567
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Wohnung in Timi, Zypern
Wohnung
Timi, Zypern
Erstaunliches Stück Land in der Nähe des Meeres in Timi, Paphos. Die Größe dieses Landes ist…
$3,88M
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Wohnung in Timi, Zypern
Wohnung
Timi, Zypern
Wohnland in Timi, Paphos. Die Größe des Grundstücks beträgt 7832 Quadratmeter. Fallen in H2 …
$874,715
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung in Timi, Zypern
Wohnung
Timi, Zypern
Dieses Grundstück befindet sich in Timi, Paphos. Es hat eine Fläche von 24,081m2 und profiti…
$957,580
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Wohnung 3 zimmer in Timi, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Timi, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Im ruhigen Dorf Timi gelegen, bietet dieses Kammerprojekt mit fünf freistehenden Villen eine…
$537,005
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Wohnung in Timi, Zypern
Wohnung
Timi, Zypern
Landwirtschaftliches Grundstück in Timi, Paphos. Die Größe des Grundstücks beträgt 15497 Qua…
$285,776
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Timi, Zypern
Wohnung
Timi, Zypern
Wohnland in Timi, Paphos. Die Größe des Grundstücks beträgt 9.700 Quadratmeter. Fallen in H2…
$898,811
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Immobilienangaben in Koinoteta Times, Zypern

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