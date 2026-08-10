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Wohnimmobilien in Kallepeia, Zypern

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7 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Kallepeia, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Kallepeia, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Im malerischen Dorf Tsada gelegen, bietet diese außergewöhnliche Residenz die perfekte Kombi…
$1,21M
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Wohnung in Kallepeia, Zypern
Wohnung
Kallepeia, Zypern
Große Landmöglichkeit/Investition in Kallepeia. Der Baufaktor beträgt 10% mit Deckung beträg…
$86,424
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Bungalow in Kallepeia, Zypern
Bungalow
Kallepeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Zum Verkauf: Ein gemütlicher 3-Zimmer-Zweibett-Bungalow in Kallepia Village Eingebettet in…
$195,827
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TekceTekce
Wohnung in Kallepeia, Zypern
Wohnung
Kallepeia, Zypern
Das spezifische landwirtschaftliche Land in Kallepia verfügt typischerweise über fruchtbare …
$103,709
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Wohnung in Kallepeia, Zypern
Wohnung
Kallepeia, Zypern
Fläche 5 686 m²
Wohngebiet in Kallepeia Gemeinde des Bezirks Paphos. Das Feld hat eine unregelmäßige Form un…
$323,911
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Wohnung in Kallepeia, Zypern
Wohnung
Kallepeia, Zypern
Große Landmöglichkeit/Investition in Kallepeia Village. Gebäudedichte 30%, Deckung 20% und Z…
$74,901
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Wohnung in Kallepeia, Zypern
Wohnung
Kallepeia, Zypern
Es ist ein großes landwirtschaftliches Stück Land, 6021 Quadratmeter, zwischen den Dörfern v…
$57,616
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Immobilienangaben in Kallepeia, Zypern

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