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Wohnimmobilien in Tremithousa, Zypern

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80 immobilienobjekte total found
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Diese privaten Villen stellen eine einzigartige Kombination aus Luxus und Natur dar und gara…
$1,23M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa, angeboten von Plan, im charmanten Dorf Tre…
$466,690
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Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zum Verkauf: eine atemberaubende freistehende Villa in der charmanten Gegend von Tremithousa…
$456,008
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Haus 3 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese 3-Zimmer-Wohnung in Tremithousa, Paphos bietet 133 m2 Wohnfläche für komfortables Fami…
$422,440
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Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 287 m²
Diese privaten Villen stellen eine einzigartige Kombination aus Luxus und Natur dar und gara…
$1,23M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa, angeboten von Plan, im charmanten Dorf Tre…
$455,167
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa, angeboten von Plan, im charmanten Dorf Tre…
$449,406
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Haus 3 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Diese Premium 3-Zimmer-Wohnung in Tremithousa, Paphos bietet eine außergewöhnliche 195 m2 Wo…
$490,944
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Haus 3 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Zu verkaufen ist ein modernes Doppelhaus, das eine fantastische Möglichkeit bietet, Ihr Trau…
$380,969
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Haus 3 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Diese geräumige Villa mit 3 Schlafzimmern in Tremithousa, Paphos bietet eine großzügige Wohn…
$513,778
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Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa, angeboten von Plan, im charmanten Dorf Tre…
$467,553
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa, angeboten von Plan, im charmanten Dorf Tre…
$432,121
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Haus 5 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 375 m²
Dieses klassische Anwesen ist eine zweistöckige freistehende Villa mit einem Keller auf der …
$1,50M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Diese atemberaubende freistehende Villa ist jetzt zum Verkauf in der charmanten Gegend von T…
$507,022
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Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Diese atemberaubende freistehende Villa ist jetzt zum Verkauf in der charmanten Gegend von T…
$456,008
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Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 201 m²
For sale: 3-bedroom villa in the MESOYI RESIDENCES development, located in a peaceful countr…
$522,204
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Zum Verkauf: Eine beeindruckende freistehende Villa mit modernem Wohnen mit Energieeffizienz…
$541,591
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Haus 4 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Diese 4-Zimmer-Wohnung in Tremithousa, Paphos bietet 190 m2 gut geplante interne Wohnfläche …
$565,156
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Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa, angeboten von Plan, im charmanten Dorf Tre…
$450,236
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Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
In Tremithousa, in der Nähe von Paphos, sind diese Drei-Zimmer-Wohnungen ideal für dauerhaft…
$570,865
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Haus 2 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Diese 2-Zimmer-Maisonette in Tremithousa, Paphos bietet 92 m2 effizienten Wohnraum über zwei…
$296,850
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 324 m²
Im Bau. Lieferung in 18 Monaten. Sichern Sie es jetzt – und gehen Sie in ein fertiges Meist…
$1,78M
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Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Diese atemberaubende freistehende Villa ist jetzt zum Verkauf in der charmanten Gegend von T…
$507,959
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Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 275 m²
Neue Villa in Tremithousa in der Nähe von Empa zum Verkauf. 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, Ga…
$1,71M
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Wohnung in Tremithousa, Zypern
Wohnung
Tremithousa, Zypern
Das Anwesen ist ein Wohngebiet in Tremithousa. Es befindet sich 500m vom Zentrum des Dorfes …
$265,034
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Haus 4 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Diese 4-Zimmer-Wohnung in Tremithousa, Paphos bietet 190 m2 gut geplante interne Wohnfläche …
$553,739
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Zu verkaufen ist ein atemberaubendes Doppelhaus, verfügbar außerhalb des Plans, befindet sic…
$357,220
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Wohnung 6 zimmer in Tremithousa, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Tremithousa, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 500 m²
Diese abgeschiedene Villa auf den prestigeträchtigen Hügeln von Tala vereint seltene Privats…
$3,26M
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Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 306 m²
Diese privaten Villen stellen eine einzigartige Kombination aus Luxus und Natur dar und gara…
$1,39M
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Haus 3 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Verkauf: Ein atemberaubendes, freistehendes Doppelhaus in der charmanten Nachbarschaft von T…
$415,603
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Immobilienangaben in Tremithousa, Zypern

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