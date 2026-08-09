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Wohnimmobilien in Koinoteta Mandrion, Zypern

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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Dies ist ein modernes 2-Zimmer-Doppelhaus umgeben von schönen Landschaften im Dorf Mandria i…
$386,028
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Do…
$391,789
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1
Diese Wohnung befindet sich in einer ruhigen Gegend von Mandria in Paphos, in der Nähe des M…
$221,307
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
fantastische Off-Plan-Wohnung in der charmanten Gegend von Mandria Pafou. Dieses Grundstück …
$342,519
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English, Русский
Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Do…
$403,313
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Villa in Mandria, Zypern
Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Wir freuen uns, eine seltene Gelegenheit zu präsentieren, um eine atemberaubende 4-Zimmer-Vi…
$556,518
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Dies ist eine mediterrane entworfene 3-Zimmer-Villa zum Verkauf umgeben von schönen Landscha…
$449,406
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Dies ist ein modernes 2-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Do…
$362,981
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Do…
$437,882
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Do…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Do…
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Mandria, Zypern
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Fläche 137 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
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Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Dies ist eine mediterrane entworfene 3-Zimmer-Villa zum Verkauf umgeben von schönen Landscha…
$466,690
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
Das Hotel liegt in einer außergewöhnlichen Entwicklung am Meer, die ein und zwei Schlafzimme…
$360,435
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Eine fantastische Gelegenheit, eine wunderschön renovierte Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschos…
$316,754
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
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Mandria, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
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Fläche 142 m²
Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus umgeben von schönen Landschaften im Dorf Mandria i…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
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Fläche 122 m²
Diese Immobilie ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landsch…
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Mandria, Zypern
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Mandria, Zypern
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Fläche 177 m²
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Mandria, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Diese Immobilie ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landsch…
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 142 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 142 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Dies ist eine mediterrane entworfene 3-Zimmer-Villa zum Verkauf umgeben von schönen Landscha…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Dies befindet sich in einer außergewöhnlichen Entwicklung am Meer, die ein und zwei Schlafzi…
$348,617
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
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Mandria, Zypern
Schlafräume 3
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Wohnung 3 zimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Mandria, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Im malerischen Dorf Mandria, westlich von Paphos, ist ein charmantes Projekt, das das Beste …
$439,639
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
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Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus umgeben von schönen Landschaften im Dorf Mandria i…
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Immobilienangaben in Koinoteta Mandrion, Zypern

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