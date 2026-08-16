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Wohnimmobilien in Koinoteta Talas, Zypern

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270 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Is a stylish development that comprises 59 properties; spacious 1- and 2-bedroom apartments …
$407,229
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Eingebettet in Tala Dorf, dieses schöne 2-Schlafzimmer, 1 - Badezimmer-Wohnung bietet eine r…
$208,110
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Geräumiges 2-Zimmer-Penthouse mit Panorama Ansichten in Tala Dieses geräumige Penthouse mit …
$296,435
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Als erster Hügel auf dem südwestlichen Teil Zyperns gegenüber dem Mittelmeer hat Lofos das b…
$1,56M
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Haus 4 Schlafzimmer in Kamares, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Kamares, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Zweigeschossige Villa mit vier Schlafzimmern in Kamares, Tala. Das Erdgeschoss besteht aus o…
$1,02M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Eine prestigeträchtige und Elite-Entwicklung bestehend aus nur 9, 2-stöckigen Villen, bietet…
$852,718
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LDV InvestLDV Invest
Haus 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 268 m²
Modernes 3-Zimmer-Haus in Tala – Panorama Meer & Berg Ansichten Dieses elegante 3-Zimmer-Hau…
$989,011
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Immobilienagentur
VIDI GROUP
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English, Русский
Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Entdecken Sie exklusive Villen am Hügel in Tala, Paphos bietet 3-4 Schlafzimmer, private Poo…
$1,36M
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Haus 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 232 m²
Luxusvilla zum Verkauf im Herzen von Tala, Paphos. Auf großzügigen privaten Grundstücken in …
$767,302
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Is a stylish development that comprises 59 properties; spacious 1- and 2-bedroom apartments …
$428,053
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Eine prestigeträchtige und Elite-Entwicklung bestehend aus nur 9, 2-stöckigen Villen, bietet…
$852,718
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Haus 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Zeitgenössischer 4-Zimmer-Bungalow in Tala, Paphos. Auf einem großzügigen 489 qm großen Grun…
$908,194
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Dies ist eine High-End 4-Zimmer-Villa für diejenigen, die Luxus, Privatsphäre und geräumiges…
$1,49M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 454 m²
Dieses Gebiet gilt weithin als einer der prestigeträchtigsten Vororte von Paphos, bietet ein…
$2,64M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 366 m²
Dieses Gebiet gilt als der Elitevorort von Pafos und verfügt über eines der besten Klimas in…
$2,48M
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Wohnung 4 zimmer in Kamares, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Kamares, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 224 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Melisovuno, im malerischen Dorf Tala, auf dem Hügel ver…
$871,412
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Haus 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 283 m²
Das Anwesen ist ein 3-Zimmer-abgelöstes Haus mit einem Schwimmbad, in Tala gelegen, in das D…
$610,731
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Bungalow in Tala, Zypern
Bungalow
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Eingebettet in der angesehenen und hoch begehrten Gegend von Kamares, bietet dieser schöne 3…
$686,119
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Ein herrlicher, architektonisch gestalteter Bungalow mit atemberaubender Westlage und Panora…
$1,04M
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Haus 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 634 m²
Zum Verkauf: eine exklusive und einzigartige 4-Zimmer-Villa in Tala. Dreistöckige Residenz i…
$2,12M
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VIDI GROUP
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Wohnung 3 zimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Tala, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Auf einem Hügel in der ruhigen Gegend von Tremitusa gelegen, bietet dieses neue Wohnprojekt …
$422,749
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 271 m²
Diese anspruchsvolle 4-Zimmer-Villa verkörpert Premium-Leben in den ruhigen Hügeln von Tala.…
$983,227
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Haus 5 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 247 m²
Eine atemberaubende Villa mit fünf Schlafzimmern in einer ruhigen Wohngegend von Tala, auf d…
$1,47M
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Haus 8 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Haus 8 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 800 m²
Ein Luxus, 800m2, moderne Villa mit 8 Schlafzimmern, mit privatem 12x6 Pool und einem exotis…
$2,95M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Eine prestigeträchtige und Elite-Entwicklung bestehend aus nur 9, 2-stöckigen Villen, bietet…
$864,241
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 271 m²
Diese anspruchsvolle 4-Zimmer-Villa verkörpert Premium-Leben in den ruhigen Hügeln von Tala.…
$1,37M
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Haus 3 Schlafzimmer in Kamares, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kamares, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Zweigeschossige Villa mit drei Schlafzimmern in Kamares, Tala. Das Erdgeschoss besteht aus o…
$1,56M
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Haus 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 271 m²
Luxusvilla in Tala, Paphos Jedes Haus ist individuell gestaltet, kombiniert zeitgenössische …
$1,37M
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Haus 2 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Dieses Projekt befindet sich in einer erhöhten Lage, nur wenige Gehminuten vom malerischen H…
$453,423
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
2-Zimmer-Wohnung in Tala, ist eine einzigartige Wohnung im Dorf Tala. Dieses charmante 2-Zim…
$174,900
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